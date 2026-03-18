Ekonomi
Mutfak alışverişinde Ramazan etkisi: Tüketim yüzde 15 arttı! İşte talep patlaması yaşanan ürünler!

Bayram döneminde tüketim alışkanlıkları farklılaşıyor. Ziyaret kültürünün yoğunlaşmasıyla birlikte şekerleme, çikolata ve tatlı ürünleri daha fazla talep görüyor. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı piyasadaki değişiklikleri anlattı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:04

ayı ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte gıda sektöründe iç piyasada hareketlilik artıyor. İftar sofraları, hayır organizasyonları ve ziyaretlerinin etkisiyle tüketimde belirgin bir yükseliş yaşanırken sektör temsilcileri, bu dönemde gıda talebinin yılın diğer aylarına kıyasla daha yüksek seyrettiğini belirtiyor. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ise “İftar sofraları, sosyal yardımlar ve bayram ziyaretlerinin etkisiyle gıda tüketimi bu dönemde normalin yüzde 13-15 üzerine çıkıyor.” diyerek piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekti.

Ramazan ayında iftar sofralarının genişlemesi, misafir ağırlama geleneği ve toplumsal dayanışma kültürü, gıda alışverişini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle temel gıda ürünleri ve iftariyelikler bu dönemde öne çıkarken, iş dünyasında çalışanlara yönelik hazırlanan gıda kolileri de tüketimi destekleyen bir diğer faktör olarak dikkat çekiyor.

Bayram döneminde ise tüketim alışkanlıkları farklılaşıyor. Ziyaret kültürünün yoğunlaşmasıyla birlikte şekerleme, çikolata ve tatlı ürünleri daha fazla talep görüyor. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, Ramazan ayı ve bayramın gıda tüketimine etkisine ilişkin değerlendirmesinde, bu dönemin hem kültürel hem de sosyal dinamikler nedeniyle özel bir tüketim dönemine dönüştüğünü ifade etti. Taycı, “Ramazan ayında temel gıda ve iftariyelik ürün gruplarında artış görülürken, bayramda şekerleme ve atıştırmalık ürünler öne çıkıyor. Genel olarak baktığımızda, Ramazan ve bayram döneminde gıda tüketiminin normal dönemlere göre yaklaşık yüzde 13-15 oranında arttığını söyleyebiliriz.” dedi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM İHRACATA YANSIDI

Ramazan ve bayram dönemlerinin yalnızca iç piyasada değil, ihracat tarafında da hareketlilik oluşturduğunu belirten Taycı, Türkiye’nin özellikle işlenmiş tarım ürünleri, şekerli ve kakaolu mamuller ile unlu ürünlerde güçlü bir üretici konumunda olduğunu ifade etti. Bu ürün gruplarında, başta Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Balkanlar olmak üzere birçok Müslüman ülkeye ihracat yapıldığını belirten Taycı, bu yıl küresel gelişmelerin ihracat üzerinde sınırlayıcı bir etki oluşturduğunu söyledi. Taycı, “Çevre coğrafyalarda Ramazan ve bayram dönemlerinde talep artışı yaşanıyor. Ancak bu yıl, bölgesel gerilimler ve küresel fiyat artışları nedeniyle ihracatta bir miktar yavaşlama söz konusu. İstanbul İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Şubat ayında ihracatta yaklaşık yüzde 5’lik bir daralma görülüyor.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BAYRAM KÜLTÜRÜ TÜKETİMİ DESTEKLİYOR

Türkiye’nin Ramazan ve bayram gelenekleri açısından öne çıkan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Taycı, ziyaret kültürünün ve sosyal etkileşimin yoğunluğunun iç piyasada ek bir hareketlilik yarattığını ifade etti. Akraba ve komşu ziyaretleri, ikram kültürü ve hediyeleşme alışkanlıklarının gıda tüketimini doğrudan etkilediğini belirten Taycı, bu dönemin sektör açısından önemli bir canlılık yarattığını dile getirdi.

Taycı ayrıca, “Toplumsal dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olan Ramazan ve bayram, gıda sektöründe hem üretim hem de tüketim tarafında hareketliliği artırıyor. Temennimiz, önümüzdeki dönemlerde küresel belirsizliklerin azaldığı, fiyat istikrarının sağlandığı ve bayramların daha güçlü bir ekonomik ortamda karşılandığı bir tabloya ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

