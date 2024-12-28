Mutfak enflasyonu arttı: Vatandaşın sofrasındaki yük: Yemeklerin maliyetleri 10 yılda ne kadar değişti?

28 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:59

Son 10 yılda gıda fiyatlarındaki artış mutfak masraflarını katladı. Peki, hangi yemeklerin maliyeti ne kadar yükseldi? İşte 10 yılda maliyetleri artan yemekler ve artışları...

2024 yılı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu, hiç şüphesiz ki "enflasyon" oldu. Dünya genelinde düşüş eğiliminde olan enflasyon, Türkiye’de özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişle vatandaşın cebini zorlamaya devam etti. Gıda harcamalarının dar gelirli hanelerde giderlerin üçte birinden fazlasını oluşturması, enflasyonun etkisini daha da hissedilir hale getirdi.

10 YILLIK ENFLASYONUN GIDA FİYATLARINA ETKİSİ

2014 Kasım’dan 2024 Kasım’a kadar geçen sürede Türkiye’de genel enflasyon yüzde 968 oranında artarken, mutfak enflasyonu yüzde 1291 ile çok daha büyük bir yükseliş kaydetti. 2014 yılında 100 TL’ye alınan bir ürünün fiyatı 2024’te 1068 TL’ye çıkarken, aynı dönemde bir gıda ürününün fiyatı 1391 TL oldu. Bu artış, mutfak masraflarının maaş artışlarını geride bıraktığını açıkça ortaya koydu. TÜİK’in verilerine göre, maaşlar 10 yılda yüzde 961 artış gösterirken, gıda fiyatlarının bu oranı aşması vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamasını giderek zorlaştırdı.

GELENEKSEL YEMEKLERİN MALİYETİNDEKİ ARTIŞ

BBC Türkçe’nin hazırladığı, yemeklerin maliyet hesaplamalarında, Türk mutfağının önde gelen yemeklerinin maliyetindeki artış, enflasyonun mutfaktaki etkisini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

İşte 10 yılda maliyeti artan yemekler ve artışları...

BEĞENDİLİ KEBAP

Beğendili kebap, 2014 yılında 4 kişilik bir aile için 20,25 TL’ye mal olurken, 2024’te bu maliyet tam 534,35 TL’ye çıktı. Bu, 10 yılda yüzde 2538,76 oranında bir artış anlamına geliyor.

TAVUK GÜVECİ

Tavuk güvecinin maliyeti 2014 yılında 13,3 TL iken, 2024 yılında bu fiyat 137,09 TL’ye yükseldi. Son 10 yıldaki artış oranı yüzde 930,75 oldu.

MENEMEN

Günün her saatinde tercih edilen menemen, 2014 yılında 4,3 TL’ye hazırlanabilirken, 2024 yılında aynı maliyet 94,38 TL’ye ulaştı. Menemenin maliyetindeki 10 yıllık artış yüzde 2094,88 olarak hesaplandı.

HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan hamsili pilav, 2014 yılında 32,15 TL’ye hazırlanırken, 2024 yılında bu maliyet 520,57 TL’ye çıktı. 10 yıllık artış yüzde 1519,19, 15 yıllık artış ise yüzde 2374 olarak kaydedildi.

İZMİR KÖFTE

Esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği İzmir köfte, 2014 yılında 17,4 TL’ye mal olurken, 2024’te bu maliyet 257,75 TL’ye ulaştı. 10 yıldaki artış oranı yüzde 1381,32 oldu.

ENFLASYONUN SOFRAYA ETKİSİ

Artan enflasyon ve yüksek gıda fiyatları, vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılarken büyük bir mali yükle karşılaşmasına neden oluyor. Bir yandan maaşlardaki artış enflasyonu yakalamaya çalışırken, diğer yandan mutfak masraflarının yükselmesi, gelirlerin gıda karşısında erimesine sebep oluyor. 2024 yılının sonuna yaklaşılırken, enflasyon oranında bir miktar düşüş gözlemlendi ancak mutfak enflasyonu hala yüksek seviyelerde seyrediyor.