Net uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi

20 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:19

Uluslararası yatırım pozisyonu haziran ayı gelişmeleri Merkez Bankası tarafından açıklandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu haziran ayında 328,5 milyar dolar açık verdi.

NET UYP AÇIĞI BELLİ OLDU

Net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 275,9 milyar ABD doları iken 2024 Haziran sonunda eksi 328,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla, UYP, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 341,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükleri ise yüzde 10,1 oranında artışla 670,2 milyar dolara yükseldi.

Rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 142,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,4 oranında artışla 127,4 milyar dolar oldu.

Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 oranında artışla 51,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 188,0 milyar dolar oldu.