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 | Bengül Arıca

New Balance, Camper ve Vans'ta domuz derisi tespit edildi! Ticaret Bakanlığı'ndan milyonluk ceza!

Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü markalara ceza yağdı. New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarının bazı modellerinde domuz derisi bulunduğunu tespit edilmesinden dolayı eksik bilgilendirme nedeniyle ayakkabı milyonluk cezalar kesildi. İşte domuz derisi tespit edilen o ayakkabı modelleri...

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New Balance, Camper ve Vans'ta domuz derisi tespit edildi! Ticaret Bakanlığı'ndan milyonluk ceza!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:50

Ticaret Bakanlığı ünlü spor giyim markaları New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarına milyonluk cezalar kesti. Bakanlık bu markaların bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanmasına rağmen bunu tüketiciye eksik bildirdiğini belirtti.

Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirmelerde, "37% Pigskin" (domuz derisi) ifadesine yer verildiği, bu itibarla içeriğinde domuz derisi bulunduğu değerlendirilen ürünlerin bileşenlerine yönelik eksik bilgilendirme yapıldığı tespit edildi.

İŞTE DOMUZ DERİSİ TESPİT EDİLEN MODELLER

İncelemelerde New Balance'ın Türkiye'deki internet satış sitesinde "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabıların açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı görüldü. Aynı ürünlerin yurt dışı uzantılı internet sitesinde yapılan bilgilendirmelerde ise "pigskin/mesh" (domuz derisi) ifadelerine yer verildi.

New Balance, Camper ve Vans'ta domuz derisi tespit edildi! Ticaret Bakanlığı'ndan milyonluk ceza!

MİLYONLUK CEZA

İncelemeler sonucu "Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir." hükmüne uyulmadığından dolayı New Balance markasına 1 milyon 730 bin lira para cezası verildi. Ayrıca, markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasına karar verildi.

VANS'A DA PARA CEZASI

Spor giyim ve ayakkabı markası Vans'a da aynı hükümden 863 bin 580 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildi.

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#Spor Ayakkabı
#Ekonomi
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