TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

New York Fed imalat endeksi eylülde geriledi

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi imalat endeks raporunu açıkladı. New York Fed'e göre; imalat endeksi eylülde eksi 8,7 değerine indi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 16:26

New York 'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi eylülde eksi 8,7 değerine indi. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 20,6 puan azalışla eksi 8,7'ye düştü.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 4,3 olması yönündeydi. Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, ağustos ayında 11,9 değerini almıştı. Yeni sipariş endeksi eylülde 35 puan azalarak eksi 19,6'ya, sevkiyat endeksi de 29,5 puan azalışla eksi 17,3'e geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 1,2 puan azalarak 14,8'e indi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

ETİKETLER
#fed
#abd ekonomisi
#Imalat Endeksi
#Sektör Daralması
#New York Fed
#Ekonomi
TGRT Haber
