Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Nike dev tenkisatı duyurdu: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak

ABD merkezli dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, küresel çapta işten çıkarmalara başlıyor. Şirket 1400 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

GİRİŞ:
24.04.2026
06:08
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
06:08

Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin satış beklentisi rakamlarının düşük çıkmasıyla hisseleri çakılan Amerikan spor giyim markası Nike, yüzlerce çalışanını tasfiye edecek.

ÇALIŞANLARA NOT GÖNDERİLDİ

'ın Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

REKABET VE KÂR ODAKLI HAMLE

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli kârlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

TENKİSAT TEKNOLOJİ DEPARTMANINI VURACAK

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

