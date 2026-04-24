Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin satış beklentisi rakamlarının düşük çıkmasıyla hisseleri çakılan Amerikan spor giyim markası Nike, yüzlerce çalışanını tasfiye edecek.

HABERİN ÖZETİ Nike dev tenkisatı duyurdu: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak Nike, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin satış beklentisi rakamlarının düşük çıkmasıyla yüzlerce çalışanını tasfiye edecek. Nike, hisseleri çakılan Amerikan spor giyim markasıdır. Şirket, küresel operasyonlarda değişiklikler yapma kararı almıştır. Bu değişiklikler, ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında azalmaya yol açacaktır. Yaklaşık 1400 kişinin işten çıkarılması beklenmektedir. İşten çıkarmaların büyük bölümü teknoloji alanındaki çalışanları etkileyecektir.

ÇALIŞANLARA NOT GÖNDERİLDİ

Nike'ın Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

REKABET VE KÂR ODAKLI HAMLE

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli kârlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

TENKİSAT TEKNOLOJİ DEPARTMANINI VURACAK

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.