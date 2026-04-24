Nike dev tenkisatı duyurdu: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin satış beklentisi rakamlarının düşük çıkmasıyla hisseleri çakılan Amerikan spor giyim markası Nike, yüzlerce çalışanını tasfiye edecek.
Nike'ın Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.
Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli kârlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.
Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.