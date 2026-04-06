Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu doğrultuda nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
|Konu
|Detay
|Sosyal Yardım Programları
|Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirilmektedir.
|Nisan Ayı Ödemeleri
|Nisan ayı için yaşlı aylığı ve engelli aylığı ödemeleri başlamıştır.
|Yaşlı Aylığı Tutarı (Nisan)
|Yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira
|Engelli Aylığı Tutarı (Nisan)
|Yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira
|Toplam Ödeme Tutarı (Nisan)
|8,5 milyar lira
|Dilek
|Ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olması dilenmektedir.