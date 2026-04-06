Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı için toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlık, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını ve bağımsız yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Hizmetler, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütülüyor. Nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ödenecek. Nisan ayı için yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı ödenecek. Toplam ödeme tutarı 8,5 milyar lira olarak belirtildi.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."