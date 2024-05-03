Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu! Otobüs yolculuğu tüm fiyat artışlarının önüne geçti

03 May 2024 10:56 - Güncelleme : 03 May 2024 11:02

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre nisan ayının zam şampiyonu belli oldu.

ZAM ŞAMPİYONU TÜM SEKTÖRLERE FARK ATTI

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

OTOBÜS YOLCULUĞU ARTIŞTA HAVAYOLUNU GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

MEYVE, SİGARA VE ET ARTIŞLARI DURMADI

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

YUMURTA FİYATLARI ŞAŞIRTTI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.