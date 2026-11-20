Dünyada enerji dengeleri yeniden şekillenirken Türkiye, tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biriyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel enerji savaşları ve artan elektrik ihtiyacı nükleer enerjiyi yeniden dünyanın gündemine taşırken gözler Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne çevrildi. Türkiye'nin 2027'de ilk nükleer elektriğini üretmeye hazırlanması, ekonomiden cari açığa, sanayiden elektrik faturalarına kadar pek çok alanda kritik sonuçlar doğurabilir. Peki nükleer enerji Türkiye'nin ekonomik kaderini değiştirebilir mi? Milyarlarca dolarlık doğal gaz ithalatı sona mı erecek? Vatandaşın elektrik faturalarına nasıl yansıyacak? Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinin ekonomik boyutunu Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Şubat 2026'da başlayan ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi, küresel enerji politikalarında son 35 yılın en büyük nükleer enerji dönüşümünü tetikledi. Ancak ülkeler, kriz karşısında nükleer enerjinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona dayalı çoklu bir yerli enerji stratejisine yöneldi. Türkiye, ilk nükleer elektriğine 2027 yılının Ocak-Şubat aylarında kavuşacak. Ekonomist Necmettin Batırel bu adımın, Türkiye'ye milyarlarca dolarlık ithalat tasarrufu ve sanayi gelişimi sağlayacağını belirtti.

Batırel, "Çernobil ve Fukuşima kazaları nedeniyle rafa kaldırılan nükleer enerji projeleri, küresel dinamiklerin değişmesiyle yeniden öncelik hâline geldi. Yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçların yaygınlaşması ve küresel ısınmaya bağlı iklimlendirme ihtiyaçları, enerji tüketimini rekor seviyelere taşıdı. Jeopolitik gerilimler ve fosil yakıt tedarikindeki krizler, ülkeleri dışa bağımlılığı azaltan kesintisiz enerji kaynaklarına yöneltti. Güneş ve rüzgâr enerjisi hava koşullarına bağlı olduğu için kesintisiz temel yük (baz yük) sağlayabilen ve karbon salımı yapmayan nükleer enerji, iklim hedefleri açısından kritik önem taşıyor." dedi.

TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİYE NE ZAMAN KAVUŞACAK?

Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde devreye alma testlerinin son aşamasına gelindi. Batırel, "Rosatom ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, ilk reaktöre gerçek nükleer yakıtın Aralık 2026'da yüklenmesi ve Ocak-Şubat 2027 döneminde ilk elektriğin şebekeye verilmesi planlanıyor.

Her biri 1.200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin tamamı, 2028 yılı sonunda tam kapasiteyle üretime geçecek. Türkiye, Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da kurulacak yeni santraller ve küçük modüler reaktörlerle 2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

20 gigavat (GW), toplam 20 milyar vata eşittir ve tek başına koca bir ülkenin veya büyük bir metropol bölgesinin anlık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek devasa bir güç kapasitesidir. Bu enerji büyüklüğü, Türkiye'nin toplam kurulu elektrik gücünün yaklaşık beşte birine denk geliyor." diyerek bu gelişmenin Türkiye'nin enerji karnesine katkısından bahsetti.

Parametre / Konu Detaylar Proje Adı ve Konumu Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin Mevcut Durum Devreye alma testlerinin son aşamasına gelindi İlk Nükleer Yakıt Yükleme Aralık 2026 Şebekeye İlk Elektrik Verilişi Ocak - Şubat 2027 Santral Kapasitesi ve Reaktör Sayısı 4 reaktör (Her biri 1.200 MW, toplam 4.800 MW) Tam Kapasiteye Geçiş Tarihi 2028 yılı sonu Planlanan Diğer Santraller Sinop, Trakya ve Küçük Modüler Reaktörler (SMR) 2050 Yılı Nükleer Kapasite Hedefi 20 Gigavat (GW) (20 milyar vat) 20 GW Kapasitenin Önemi Türkiye'nin toplam kurulu elektrik gücünün yaklaşık 1/5'i

PEKİ, TÜRKİYE'NİN EKONOMİK KAZANIMI NE OLACAK?

Nükleer enerji yatırımı, Türkiye ekonomisine hem doğrudan döviz tasarrufu hem de yüksek teknolojili bir sanayi ekosistemi kazandıracak. Akkuyu NGS tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Bu üretim sayesinde yıllık yaklaşık 7 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edilecek ve cari açıktan yılda ortalama 2,5 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirten Batırel, "Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin Türk firması tedarikçi olarak görev aldı ve yerlileştirme yoluyla ekonomiye 11 ila 14 milyar dolar düzeyinde bir hacim kazandırıldı. Nükleer kalite standartlarında üretim yapmayı öğrenen yerli firmalar, savunma ve havacılık gibi sektörlerde de rekabet gücü kazanıyor.

Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan yüzlerce Türk uzman, santralde operatör olarak görev almaya başladı. Tam kapasiteyle işletme döneminde santralde yaklaşık 4 bin kişiye doğrudan ve kalıcı istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve Stratejik Gösterge Kazanım / Etki Boyutu Yıllık Elektrik Üretimi Yaklaşık 35 milyar kWh (Türkiye ihtiyacının %10'u) Doğal Gaz İthalat Azalışı Yıllık yaklaşık 7 milyar metreküp Cari Açık Tasarrufu Yıllık ortalama 2,5 milyar dolar Yerlileştirme Ekonomik Hacmi 11 - 14 milyar dolar Tedarikçi Türk Firması Sayısı Yaklaşık 2.000 firma Sanayi ve Teknolojiye Etkisi Nükleer standartlarda üretim kabiliyeti; savunma ve havacılık sektörlerinde rekabet gücü Doğrudan ve Kalıcı İstihdam Tam kapasitede yaklaşık 4.000 kişi Nitelikli İnsan Kaynağı Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi almış yüzlerce Türk operatör/uzman

TÜRKİYE'DE ENERJİ FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?

Nükleer enerjinin vatandaşın cebine katkısını irdeleyen Batırel, "Kısa vadede bireysel elektrik faturalarında doğrudan bir indirim görülmesi beklenmiyor. Ancak uzun vadede fiyat istikrarı sağlanacak. Akkuyu NGS'nin yap-işlet-sahip ol modeli kapsamında üretilen elektriğin önemli bir kısmı için devlet tarafından kilovatsaat başına ortalama 12,35 sent (ABD doları) alım garantisi verilmiştir. Mevcut piyasa maliyetleri göz önüne alındığında bu tarifeler, ilk etapta elektriği doğrudan ucuzlatmayacak.

Nükleer enerjinin yakıt maliyetleri, doğal gaz ve kömüre kıyasla çok daha sabit ve öngörülebilirdir. Küresel enerji krizlerinde doğal gaz fiyatlarının fırlamasıyla yaşanan ani elektrik zamlarının önüne geçilerek sanayi ve haneler için uzun vadeli fiyat istikrarı korunacaktır." diyerek santralin kurulum maliyetinin amorti edildiği ve alım garantilerinin sona erdiği dönemde ise en düşük işletme maliyetine sahip elektrik kaynaklarından biri hâline gelerek fiyatları aşağı çekeceğini söyledi.