19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Nvidia tarih yazdı: Piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

ABD'li çip üreticisi Nvidia, hisse fiyatındaki güçlü yükselişin ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünya tarihinde bunu başaran ilk şirket oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 12:50

Amerikalı çip devi Nvidia, hisselerinde yaşanan rekor değer artışıyla birlikte dünya borsalarında yeni bir zirveye ulaştı. çipleri pazarının lideri olan firma, 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket ünvanını kazandı.

Silikon Vadisi'nin son dönemdeki en büyük yükselişi olarak görülen Nvidia açısından daha önce hiçbir firmanın ulaşamadığı bir eşiği geçti. Şirketin hisse fiyatı, dün TSİ 16.35'te yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 210,80 dolara yükseldi.

Nvidia tarih yazdı: Piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

NVIDIA PİYASA DEĞERİ ADETA UÇTU

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 5,1 trilyon dolara ulaşırken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket oldu.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, dün şirketin yazılım geliştiricileri, mühendisleri, araştırmacıları ve bilgi teknolojileri uzmanlarını bir araya getirdiği etkinliğinde, yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını anlatmıştı.

ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak 7 yapay zeka süper bilgisayarı inşa edileceğini duyuran şirket, yapay zeka çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklendiğini bildirmişti.

Nvidia tarih yazdı: Piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

NOKIA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi şirketlerle de işbirliklerini duyurmuştu.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında 3 trilyon doları ve temmuzda 4 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 4,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

TGRT Haber
