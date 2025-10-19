Çin artık Nvidia’sız: “Yüzde 95’ten sıfıra düştük”

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı, yapay zekâ devlerini vurdu. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin pazarında adeta sıfırı gördüklerini söyledi.

“Yüzde 95 pazar payından sıfıra düştük” diyen Huang, artık Çin’e hiçbir üst seviye GPU veya yapay zekâ hızlandırıcısı satamadıklarını doğruladı.

AMBARGOLAR NVİDİA’YI SİLİP SÜPÜRDÜ

Citadel Securities’in düzenlediği Future of Global Markets 2025 etkinliğinde konuşan Huang, ABD’nin ihracat yasaklarının Nvidia için Çin’deki işi neredeyse bitirdiğini anlattı.

“Çinli şirketler artık tamamen kendi çözümlerine yöneliyor” diyen CEO, H100, H200 ve Blackwell serilerinin satışının engellendiğini hatırlattı.

Nvidia’nın sadece iki yıl önce Çin’deki pazar payı yüzde 95’ti. Bugünse bu oran sıfır. Huang, “Şu anda Çin için gelir tahminlerimiz yok. Eğer bir gün tekrar satış yapabilirsek, bu bizim için bonus olur,” ifadelerini kullandı.

YERİNE ÇİNLİ DEVLER GELİYOR

Huawei ve Cambricon gibi yerli üreticiler, boşluğu hızla dolduruyor. Özellikle Huawei’nin Vera Rubin tabanlı yeni çipleri, Nvidia’nın veri merkezi ürünlerine doğrudan rakip haline geldi.

Çin hükümeti de bu dönüşümü destekliyor. Ülke genelinde yapay zekâ altyapısının tamamen yerli teknolojiyle kurulması için devasa yatırımlar yapılıyor.

ABD’NİN KAYBI BÜYÜK

Huang’a göre yaşanan sadece Nvidia’nın sorunu değil. “Amerika, dünyanın en büyük yapay zekâ pazarını kaybetti,” dedi.