Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

X, tüm tavsiye sistemini yapay zekaya devrediyor: Musk'tan yeni algoritma hamlesi

Elon Musk, X platformunun tavsiye sistemini 4 ila 6 hafta içinde tamamen yapay zeka modeliyle değiştirmeyi planladığını duyurdu. Artık kullanıcıların algoritması Grok tarafından tasarlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 10:19

Teknoloji devi Elon Musk, sahibi olduğu platformu X'in öneri algoritmasını kökten değiştirecek bir revizyona gideceğini duyurdu. Platform, önümüzdeki haftalarda tamamen temelli bir modele geçmeyi hedefliyor.

GROK KULLANICININ KARŞISINA ÇIKACAK İÇERİĞİ BELİRLEYECEK

Musk, 17 Ekim'de paylaştığı bir gönderide, X'in kendi yapay zeka asistanı 'un kullanıcıları en çok beğenecekleri içeriklerle eşleştirme görevini devralacağını bildirdi.

Milyarder iş insanı, "X tavsiye sistemi çok hızlı gelişiyor. 4 ila 6 hafta içinde tüm sezgisel kuralları silmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/1979217645854511402

Tesla CEO'suna göre Grok, tavsiye sistemi kapsamında her gün 100 milyondan fazla gönderi ve videoyu işleyecek. Sistemin, statik kurallara veya manuel ayarlamalara güvenmek yerine, doğrudan kullanıcı davranışlarından ve içerik eğilimlerinden ders alarak öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Musk söz konusu yaklaşımın, X'in ilgili içerikleri öne çıkarma biçimini önemli ölçüde iyileştireceğini ve gerçek etkileşim potansiyeli olan gönderilerin, daha küçük veya yeni hesaplardan gelenler de dahil olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını öne sürdü.

X, tüm tavsiye sistemini yapay zekaya devrediyor: Musk'tan yeni algoritma hamlesi

Musk, "Bu, harika bir şey paylaştığınız halde kimsenin görmediği yeni kullanıcı veya küçük hesap sorununu çözmelidir" diye ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla'yı bile geride bırakan elektrikli araç batarya teknolojisi Çin'den geldi! 1000 KM artık hayal değil
5G hakkında merak edilen her şey: 10 soruda yeni nesil teknoloji
ETİKETLER
#sosyal medya
#elon musk
#yapay zeka
#grok
#X Æ A-12
#Öneri Algoritması
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.