X, tüm tavsiye sistemini yapay zekaya devrediyor: Musk'tan yeni algoritma hamlesi

Teknoloji devi Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in öneri algoritmasını kökten değiştirecek bir revizyona gideceğini duyurdu. Platform, önümüzdeki haftalarda tamamen yapay zeka temelli bir modele geçmeyi hedefliyor.

GROK KULLANICININ KARŞISINA ÇIKACAK İÇERİĞİ BELİRLEYECEK

Musk, 17 Ekim'de paylaştığı bir gönderide, X'in kendi yapay zeka asistanı Grok'un kullanıcıları en çok beğenecekleri içeriklerle eşleştirme görevini devralacağını bildirdi.

Milyarder iş insanı, "X tavsiye sistemi çok hızlı gelişiyor. 4 ila 6 hafta içinde tüm sezgisel kuralları silmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/1979217645854511402

Tesla CEO'suna göre Grok, tavsiye sistemi kapsamında her gün 100 milyondan fazla gönderi ve videoyu işleyecek. Sistemin, statik kurallara veya manuel ayarlamalara güvenmek yerine, doğrudan kullanıcı davranışlarından ve içerik eğilimlerinden ders alarak öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Musk söz konusu yaklaşımın, X'in ilgili içerikleri öne çıkarma biçimini önemli ölçüde iyileştireceğini ve gerçek etkileşim potansiyeli olan gönderilerin, daha küçük veya yeni hesaplardan gelenler de dahil olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını öne sürdü.

Musk, "Bu, harika bir şey paylaştığınız halde kimsenin görmediği yeni kullanıcı veya küçük hesap sorununu çözmelidir" diye ekledi.