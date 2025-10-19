Menü Kapat
17°
 Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy S26 lansmanında pürüz! Ultra model güçlü geliyor ama...

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülme tarihinde büyük bir erteleme yaşanabilir. Geliştirme ve tasarım sorunları nedeniyle lansmanın normalden iki ay sonra, mart ayında yapılacağı öne sürülüyor.

’un geleneksel olarak ocak ayında tanıttığı Galaxy S serisi için takvim değişiyor olabilir. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Güney Koreli teknoloji devinin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 serisinin lansmanı iki ay ertelenecek.

'SAMSUNG S26 SERİSİ ERTELENDİ' İDDİASI

Raporda, ertelemenin arkasındaki ana sebep olarak cihazların geliştirme ve tasarımında karşılaşılan sorunlar gösteriliyor. Şirket içindeki aksaklıklar nedeniyle Galaxy S26 lansmanının önümüzdeki yılın mart ayına kaydırılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 lansmanında pürüz! Ultra model güçlü geliyor ama...

ULTRA MODEL TAMAMLANDI, STANDART MODEL GECİKİYOR

Sızıntıya göre, Samsung'un üst düzey modeli olan Galaxy S26 Ultra'nın geliştirme aşaması tamamlanmış durumda. Ancak serinin standart modeli olan Galaxy S26'nın beklentilerin gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Ancak söz konusu gecikmeye dair detaylı bir bilgi verilmediğinden, bu iddialara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var.

Samsung Galaxy S26 lansmanında pürüz! Ultra model güçlü geliyor ama...

GALAXY S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Yeni sızıntılar, Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin 10bit ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Performans tarafında ise cihazın, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alacağı konuşuluyor. Serinin standart üyesi Galaxy S26'nın ise Exynos 2600 işlemci ile donatılacağı söyleniyor.

Gelen raporlar, Galaxy S26 serisinde model isimlerinin de değişeceğine işaret ediyor. Galaxy S26 Pro, S26+ ve S26 Ultra'dan oluşması beklenen yeni seride, şirketin Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği ileri sürülüyor. Bunun sebebi olarak da S25 Edge modelinin zayıf satış performansı gösteriliyor.

