Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

O ülke prasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak

Suriye lirası, 2011'de iç savaş başlamasından bu yana dolar karşısında %99'dan fazla değer kaybetti. Para birimindeki bu değer artışı günlük hayatta alışverişleri de zor halde getirdi. Yönetim, iki sıfır atma kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
O ülke prasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 12:57

, para biriminin ciddi oranda değer kaybetmesinin ardından halkın güvenini yeniden kazanmak amacıyla para biriminden iki sıfır atacak ve yeni banknotlar çıkaracak. Bu gelişme Reuters'in incelediği belgelere ve yedi kaynağın aktardığı bilgiye dayandırıldı.

O ülke prasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak

Bu adım, 14 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad'ın geçen yılın aralık ayında devrilmesinin ardından tarihi dip seviyelere düşen Suriye lirasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Suriye lirası, 2011'de başlamasından bu yana dolar karşısında %99'dan fazla değer kaybetti. Şu an dolar karşısında 10 bin seviyesinde işlem gören Suriye lirasının iç savaştan önce dolar karşısındaki değeri 50 seviyesindeydi. Para birimindeki hızlı değer kaybı, günlük alışverişleri ve para transferlerini daha zor hale getirdi.

O ülke prasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak

SİYAH POŞETLE ÖDEME

Aileler haftalık alışverişe çıktıklarında siyah poşetlere koydukları en yüksek değerdeki banknot olan 5 bin liralık banknotlarla ödemelerini yapıyorlar. Suriye Merkez Bankası, Reuters'in incelediği bir belgeye göre, para işlemlerini kolaylaştırmak ve para biriminde istikrarı artırmak amacıyla "sıfırları kaldırarak" yeni bir para birimi çıkarma niyetinde olduğunu ağustos ortasında özel bankalara bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır
Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat
ETİKETLER
#suriye
#enflasyon
#iç savaş
#Ekonomi
#Suriye Lirası
#Para Birimi
#Krizi
#Şili Lirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.