Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır

Londra merkezli fintech şirketi Volt’un kurucusu ve Velocity'nin CEO’su Tom Greenwood, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda ATV kazası geçirdi. İş insanı saatler süren ameliyatlar geçirdi, belden aşağısında pek çok kırık olduğu ifade edildi.

Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 12:12

Yunan basınında yer alan haberlere göre; kaza Tom Greenwood'un tatil yaptığı 'ın turistik adası Mikonos'ta önceki gün gerçekleşti. sonrası Greenwood'un beldan aşağısında çok sayıda kırık oluştu. İlk tedavisi Mikonos Sağlık Merkezi'nde yapılan Greenwood'un burada kalbi durdu.

Sonrasında hava ambulansla nakli düşünüldü fakat bu plan Tom Greenwood'un yaşam şansının düşük olması değerlendirildiği için iptal edildi. Yunanistan Ulusal Acil Durum Merkezi (EKAB) akabinde Greenwood'un başkent 'daki Nikai Hastanesi'ne havadan sevkini organize etti.

Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Uçuş sırasında doktorlar Greenwood'u sürekli hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye varıldığında ise yaşam destek ünitesine bağlanan ünlü iş adamı saatler süren bir ameliyata alındı. Avrupa'da dijital bankacılığın kritik isimlerinden biri olarak görülen Tom Greenwood'un sağlık durumunun stabil olduğu fakat ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Greenwood, 2019'da Volt'u kurdu. Bu şirket, gerçek zamanlı ödemeler ve açık bankacılık hizmetlerinde önemli bir güç haline gelerek, Avrupa genelinde işletmelerin ve tüketicilerin işlemleri yönetme şeklini dönüştürdü.

