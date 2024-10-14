Ocak ayı asgari ücret zammı mesajı geldi! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: "Geçen yıl ne yaptıysak onu yapacağız"

14 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Işıkhan asgari ücret için "Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz" mesajı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025​ yılı asgari ücret​ zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret enflasyona ezdirmeyecek" dedi

OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücret enflasyona ezdirmeyecek" diyerek "Geçen yıl ne yaptıysak onu yapacağız" mesajı verdi.

Öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak.

Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var.

İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız."