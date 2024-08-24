Öğrencilere can suyu: 5 bin TL ödeme verilecek! Ulaşım desteği başvuruları başladı

24 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite öğrencilerine can suyu olacak bir yardım başlattı. Öğrencilere 5 bin TL'lik ulaşım yardımına başvurular başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öğrenci yardımı için sorgulamalar hız kazandı.

ÖĞRENCİYE 5 BİN TL ULAŞIM YARDIMI

Son zamanlarda artan okul maliyetleri öğrencileri kara kara düşündürürken sevindiren haber Bakanlıktan geldi.

Okula gidecek öğrencilere 5000 TL cep harçlığı ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere müjdeyi verdi.

Öğrencilere 5000 TL harçlık için başvuru alınmaya başlandı.

Öğrenciler 1. Dönemde 2.500 TL 2. Dönemde 2.500 TL olmak üzere toplam 5.000 TL yardım ödemesi alacak.

Başka şehirde okuyacak öğrenciler için ailelerine dönüş yapmadaki mali zorluğu azaltmayı amaçlayan destek, her bir yön için 1.250 TL olarak belirlendi.

Gidiş-dönüş için 2.500 TL'ye ulaşacak. Yılda iki kez toplamda 5.000 TL destek alma imkanı sağlanacak.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet aracılığıyla veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılacak.

Başvurular için 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Öğrenci 18 yaşından küçükse öğrencinin yasal temsilcisinin başvuruda bulunması gerekecek.

Başvuru esnasında öğrenci belgesi ve seyahat bileti gibi ilgili belgelerin ibraz edilmesi şartı var.