Öğrencilere yüzde 100 zam şoku! Özel yurt fiyatları kiraları geçti

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, özel yurt fiyatlarına yapılan fahiş zamları tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a değerlendirdi. Güllü, el yakan özel yurt fiyatları 2024-2025 yıllarında eğitim görecek öğrencilerde barınma sorununu artıracağının altını çizdi.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 100 ZAM ŞOKU!

Güllü, "Binlerce öğrenci yüksek kira ve yurt yetersizliği nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Üniversite okuyan ve yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için barınma sorunu her geçen gün büyüyor. Barınma Fiyatların aşırı yükselmesinden kaynaklı olarak kayıt yaptıramayan yada yatıramayan, eğitimine devam edemeyen birçok öğrenci var. Özel yurt ücretleri öğrenci yakınları için katlanabilir olmaktan çıktı" dedi.

Özellikle büyük şehirlerde, devlet yurtları kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklı özel yurtlara ya da kiralık evlere yönelen öğrenciler zamlı fiyatlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Güllü, öğrencilerin tepkileri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Devlet yurtlarının kapasitesinin yetersiz olması öğrenciyi özel yurtlara yönelmek zorunda bırakmaktadır. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz bu ekonomik kriz içinde iyi bir eğitim almanın değil, barınma, geçim derdine düşecek. Bu kriz derinleşmeden, öğrenciler eğitimlerinden vazgeçmeden konu ile ilgili acil tedbirler alınmalı."

ÖZEL YURT FİYATLARINDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Yurt ücretleri; yurdun bulunduğu semte, üniversiteye yakınlıklarına, odada kalan kişi sayısına ve yurdun sağladığı imkanlara göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Güllü, kanunda yer alan zam oranlarına ilişkin ifadelere de yer verdi:

"Yüksek Öğretim Kurumlarına yönelik barınma hizmeti sağlayan kurumlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığının denetimi altındadır.

Kamuya ait barınma hizmetini sağlayın KYK bulunmakta. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

09.09.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31948 yayınlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine göre; 37 maddesinde Ücretler ve yükümlülükler düzenlenmiştir."

"ÖZEL YURTLAR TİCARİ AMAÇLI HAREKET EDEMEZLER"

2023 yılındaki zam oranlarına değinen Güllü, yıllar içinde öğrenciler için en önemli konu olan barınmadaki büyük sorunlara değindi:

"Geçtiğimiz yıl özel yurtlarda belirlenen başlangıç fiyatları belirlenirken o fiyatını belirlemiş olan bir eğitim kurumu bu sene devletin yetkili kurumu enflasyon artışını örneğin %57 olarak belirlediği halde bunu neden %100, %150 ya da %200 yaptığını kanıtlamak zorundadır. Çünkü gerek özel yurtlar ticari amaçlı hareket edemezler. Bunlar kamusal hizmet sunmaktadırlar. Bu nedenle bu artışlar kanıtlamadığı takdirde yargı fazladan alınan ücretin iadesine karar verebilecektir. Bu noktada bir Üniversite TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde fiyat artışı yapıyorsa bu durumu Gençlik ve Spor Bakanlığına iletmek de fayda var.

Sözleşmede bu konuda bir ifade bulunmuyorsa o takdirde de neden enflasyonun üzerinde artış uygulandığı kanıtlayamadığı takdirde, yurt yönetimi enflasyon üzerindeki farkı ödemek zorunda kalacaktır, Şöyle ki öğrenci enflasyon oranın üzerinde zam yapıldıysa veya sözleşmede yazan oran daha düşük olduğu halde bunun üzerinde artış yapıldıysa, yurt yönetiminin yazılı olarak (e-posta gibi) bildirimde bulunup itirazını iletmelidir. Makul bir açıklama gelmediği takdirde Gençlik ve Spor Bakanlığına şikâyet dilekçesinin yanı sıra 104 bin liraya kadar olan farklarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden hiçbir ücret ödemeden başvurarak enflasyon farkını isteyebilirler. "

ÖZEL YURT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kanunda yer alan yönetmelikteki maddeler;

MADDE 37

(1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmeti ücreti alınır. Barınma hizmeti ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir.

(2) Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemez.

(3) Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi) / 2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.

(4) Yeni hizmete açılan kurumlar aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra bir ay içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Bildirilen ücret, il müdürlüğünce onaylanır.

(5) İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamaz.

(6) Kurumun kayıtlı öğrencileri için bir önceki öğretim yılında barınma hizmeti karşılığında aldığı ücrete yeni dönemde yapabileceği en yüksek zam oranı, kaydın yenilendiği tarihte açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi) / 2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.

(7) Altıncı fıkra hükmünden faydalanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden kuruma kayıt yenileme başvurusunda bulunmalıdır.