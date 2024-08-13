Operatörlerden büyük vurgun! Telefon faturaları cep yakmaya başladı

13 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:13

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

2024 yılında cep telefonu operatörlerine yansıyan zamlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yılın başında BTK( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından açıklanan verilere göre; 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle tarifelere yüzde 65 oranında zam yapıldı.

Ancak bazı operatörler yüzde 65 sınırını aşarak yüzde 400'e çıkan zamlarda yaptı. Bu da 200 TL'lik olan faturayı bin liraya çıkardı. Vatandaşlar sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi.

Konu hakkında TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

OPERATÖRLERDEN BÜYÜK VURGUN!

Güllü, kendilerine da aynı şikayetlerin geldiğini belirterek vatandaşların fahiş zamlar nedeniyle mağdur olduklarının altını çizdi.

Operatörlerin haksız olarak yaptıkları zamların BTK tarafından kontrol edilmesi gerektiğini açıklayan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, açıklamalarına şu ifadelerle başladı:

"GSM ve İnternet tarifleri ve ücretleri son zamanlarda tüketicimizin en çok şikayet ettiği konuların başında gelmekte.

Merkez Bankası 2024 yıl sonu tüketici enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin etti. Buna karşılık cep telefonu ve internet tarifelerinde 2 yıllık dönemde yüzde 400’e varan artışlar yapıldı.

Haberleşme, eğitim ve sağlık gibi kamusal bir hizmettir. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler kamu hizmeti yaptıklarını unutmamalı ve tariflerini belirlerken bu hususu göz ardı etmemeleri gerekir.

Enflasyon tahminleri ortada iken ve yaşanan enflasyonun çok üstünde tariflerini belirlemeleri kabul edilemez ve firmaların kar hırsı ile hareket ettiklerini görülmektedir. Tüketici yolunacak kaz değildir. Siz onlara makul rakamlarla hizmet vermek zorundasınız. Fiyatları şişirir ve kabul edilemeyecek rakamlara ulaştırırsanız tüketicinin tepkisi ile karşılaşılır."

TELEFON FATURALARI CEP YAKMAYA BAŞLADI

BTK'nın zamları düzenlediğini belirten Güllü, vatandaşların BTK'nın şikayet sayfasına öncesi ve sonrası faturalarını atmalarını istedi. Zam oranının enflasyona göre yapılması gerektiğinin altını çizen ünlü avukat, "Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sektörü düzenlemektedir. BTK, GSM operatörlerinin faaliyetlerini düzenlemekle görevlidir, tarifelerinin de onay merciidir. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin ötesindeki tarife artışları BTK tarafından onaylanmamalıdır. BTK şirketlerin fahiş fiyatlı tarifelerini onaylamamasını, Ticaret Bakanlığı’ndan da bu tarifeler için resmen denetim yapmasını gerekir. Bu tarifeler kabul edilemez ve enflasyonun çok üstünde kar amaçlı ortaya konulmuş tariflerdir. Kamu hizmeti ilkesi göz ardı edilmiştir" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI!

Güllü vatandaşların şikayetleri nasıl yapması gerektiğini şu ifadelerle açıkladı:

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) olarak BTK’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın bu tarifleri mercek altına alarak harekete geçmesini ve tarifeleri düzeltmelerini beklentisindeyiz. Operatörlerin fahiş fiyat artışlarına karşı BTK artık müdahale etmelidir. Bu konuda geç kalınmıştır.

Tüketicinin de yapması gerekenler var. Tüketiciler fiyat artışları için BTK ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunmalıdır. BTK’nin kendisine gelen tüketici şikayetini otomatik bir yazılımla ilgili operatöre yönlendirmekte, operatörler de tüketiciye ‘şablon bir yanıt’ göndermekte.

Tüketici bu geçiştirici cevap karşısında hemen bir hafta içinde BTK’ye ikinci bir başvuru yaparsa o başvuru incelemeye alınıyor. Ona göre de şirkete uyarıda bulunulmakta. Tüketici hakkını aramakta ve şikayet etmekten vazgeçmemeli.