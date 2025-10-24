Erdoğan’dan Umman’a Togg hediyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 Ekim 2025’te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said’e Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobili Togg’u hediye ettiğini duyurdu.

DOSTLUĞA TOGG DAMGASI

Kacır, paylaşımında, “Anadolu kırmızısı Togg, Türkiye-Umman dostluğunun simgelerinden biri oldu” diyerek, hediyenin iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı.