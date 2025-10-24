Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

TAV Havalimanları'ndan 467 milyon avro brüt kar!

İlk 9 ayda ciro 1,39 milyar avro'ya ulaştı; Serkan Kaptan: 'Dış hat trafiği yüzde 4 arttı, enflasyon hedeflerimize yaklaşıyoruz!" dedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TAV Havalimanları'ndan 467 milyon avro brüt kar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 05:14
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 05:14

TAV , 2025'in ilk 9 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro 1 milyar 390 milyon avro'ya yükseldi, brüt 467 milyon avro oldu. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 59 milyona ulaştı.

KAPTAN’DAN ENFLASYON MÜJDESI

İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “2025'in ilk dokuz ayında dışsal koşulların zorlayıcı etkilerine rağmen yolcu büyümemiz devam etti ve dış hat yolcu trafiğimiz yüzde 4 arttı. Bununla birlikte ciro ve FAVÖK büyümemiz kuvvetli seyrine devam etti. Konsolide FAVÖK yüzde 14 büyüyerek 467 milyon avroya ulaştı. Net kârımız dokuz aylık dönemde 75 milyon avro olarak gerçekleşti. İlk yarıda ertelenmiş vergi ve avro değerlenmesine bağlı kur farkı gibi nakit dışı kalemler net kârda baskı oluşturmuş olsa da, bu etkiler üçüncü çeyrekte hafifledi ve net kârımız yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi” dedi.

ANTALYA VE ANKARA YATIRIMLARI

Kaptan, ’da gümrüksüz satış, yiyecek-içecek ve yolcu salonu alanlarını genişlettiklerini, terminal kapasitesini iki katına çıkardıklarını anlattı. Ankara’da 25 yıllık imtiyazın ilk çeyreğinde ciro ve FAVÖK’te güçlü artış sağlandığını, düşük maliyetli hava yollarının dış hat büyümesini desteklediğini ekledi.

ALMATI VE MEDINE PROJELERİ

Almatı’da 315 milyon avro’luk yatırımın 2027 sonunda tamamlanacağını, Medine’de yeni dış hat terminali inşaatının 2028’de biteceğini belirten Kaptan, “Gürcistan’da imtiyaz süresini 2031’e uzatma görüşmeleri sürüyor, kapasite 10 milyon yolcuya çıkacak. Çeşitlendirilmiş portföyümüz krizlere dayanıklılığımızı artırıyor. Döviz dalgalanmalarını ve jeopolitik gelişmeleri izliyoruz, operasyonel mükemmellik ve değer odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı hedef büyüttü: 47 milyon yolcu
ETİKETLER
#antalya
#kar
#finansal sonuçlar
#havalimanları
#tavuk eti
#Ciro
#Dış Hat Trafiği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.