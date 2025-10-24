TAV Havalimanları'ndan 467 milyon avro brüt kar!

TAV Havalimanları, 2025'in ilk 9 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro 1 milyar 390 milyon avro'ya yükseldi, brüt kar 467 milyon avro oldu. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 59 milyona ulaştı.

KAPTAN’DAN ENFLASYON MÜJDESI

İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “2025'in ilk dokuz ayında dışsal koşulların zorlayıcı etkilerine rağmen yolcu büyümemiz devam etti ve dış hat yolcu trafiğimiz yüzde 4 arttı. Bununla birlikte ciro ve FAVÖK büyümemiz kuvvetli seyrine devam etti. Konsolide FAVÖK yüzde 14 büyüyerek 467 milyon avroya ulaştı. Net kârımız dokuz aylık dönemde 75 milyon avro olarak gerçekleşti. İlk yarıda ertelenmiş vergi ve avro değerlenmesine bağlı kur farkı gibi nakit dışı kalemler net kârda baskı oluşturmuş olsa da, bu etkiler üçüncü çeyrekte hafifledi ve net kârımız yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi” dedi.

ANTALYA VE ANKARA YATIRIMLARI

Kaptan, Antalya’da gümrüksüz satış, yiyecek-içecek ve yolcu salonu alanlarını genişlettiklerini, terminal kapasitesini iki katına çıkardıklarını anlattı. Ankara’da 25 yıllık imtiyazın ilk çeyreğinde ciro ve FAVÖK’te güçlü artış sağlandığını, düşük maliyetli hava yollarının dış hat büyümesini desteklediğini ekledi.

ALMATI VE MEDINE PROJELERİ

Almatı’da 315 milyon avro’luk yatırımın 2027 sonunda tamamlanacağını, Medine’de yeni dış hat terminali inşaatının 2028’de biteceğini belirten Kaptan, “Gürcistan’da imtiyaz süresini 2031’e uzatma görüşmeleri sürüyor, kapasite 10 milyon yolcuya çıkacak. Çeşitlendirilmiş portföyümüz krizlere dayanıklılığımızı artırıyor. Döviz dalgalanmalarını ve jeopolitik gelişmeleri izliyoruz, operasyonel mükemmellik ve değer odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz” dedi.