20°
 Erdem Avsar

Kimler kira gelir beyannamesi ödemeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden vergi yasalarına yönelik tartışmalara doğrudan açıklama yaptı.

Kimler kira gelir beyannamesi ödemeyecek?
|
24.10.2025
24.10.2025
saat ikonu 00:58

GİB tarafından konuyla ilgili duyuru yayımlandı. Bazı sosyal medya mecralarında "kiralarla ilgili yeni vergi getirildiği" yönünde kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılma gereği hissedildiği vurgulandı.

Açıklamada, mevcut düzenlemelere göre konut kira gelirlerinin herhangi bir kesintiye tabi olmadan tahsil edildiği ifade edilerek, elde edilen kira gelirinin istisna tutarını (47 bin lira) aşması hâlinde bu gelirlerin takip eden yılın mart ayında beyan edildiği ve buna göre ödemesi yapıldığı belirtilmiştir.

Kimler kira gelir beyannamesi ödemeyecek?

İstisna haddinin altında kalan kira kazançları için ise beyanname verilmediği açıklamada vurgulanırken, şu ifadeye yer verildi:

"Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır."

Kimler kira gelir beyannamesi ödemeyecek?

Açıklamada, kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet maaşı alan vatandaşlar açısından korunduğu, diğer kira geliri elde edenler yönünden kaldırılacağına dikkat çekildi.

Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken bir düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesi olduğu hatırlatılarak, bu maddeye göre beyan sınırı olan 18 bin lirayı geçmeyen mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmadığı bildirildi.

