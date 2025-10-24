Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kuruma atama: Siber Güvenlik'te ilk başkan belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin 24 Ekim Cuma tarihli sayısına göre üç kuruma atama yapıldı.

3 KURUMA ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine medya ve reklam sektöründe başlamış Turkuvaz Medya Grubu ve Digitürk gibi kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türk Telekom'da CEO olarak görevini sürdürmüştür.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI NEDİR?

Türkiye, siber tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla bu Ocak ayında bir Siber Güvenlik Başkanlığı kurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre başkanlık, Siber Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararları uygulamaktan sorumlu olacak. Siber Güvenlik Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve kurul, içişleri, adalet, savunma, ulaştırma ve altyapı ile sanayi ve teknoloji gibi kilit bakanlıkları içerecek.