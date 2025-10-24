Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kuruma atama: Siber Güvenlik'te ilk başkan belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı, ve Sayıştay Savcılığına atama yapıldı. Ümit Önal, Siber Güvenlik biriminin ilk başkanı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kuruma atama: Siber Güvenlik'te ilk başkan belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 00:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip imzasıyla ’nin 24 Ekim Cuma tarihli sayısına göre üç kuruma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kuruma atama: Siber Güvenlik'te ilk başkan belli oldu

3 KURUMA ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince; Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine medya ve reklam sektöründe başlamış Turkuvaz Medya Grubu ve Digitürk gibi kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türk Telekom'da CEO olarak görevini sürdürmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kuruma atama: Siber Güvenlik'te ilk başkan belli oldu

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI NEDİR?

Türkiye, siber tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla bu Ocak ayında bir Siber Güvenlik Başkanlığı kurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre başkanlık, Siber Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararları uygulamaktan sorumlu olacak. Siber Güvenlik Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve kurul, içişleri, adalet, savunma, ulaştırma ve altyapı ile sanayi ve teknoloji gibi kilit bakanlıkları içerecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi
ETİKETLER
#erdoğan
#resmi gazete
#atama
#siber güvenlik
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.