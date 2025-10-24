Oto tamircide dehşet dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldular

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide korku dolu anlar yaşandı. Dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyüp tüm iş yerini sardı. Yangın sırasında içeride bulunan S.S. (15) ile iş yeri çalışanı Onur G.'nin (20) üzerlerine alev sıçradı. Koşarak dışarı kaçan 2 kişinin vücutlarında yanıklar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.