Öğrencilere can suyu olacak müjde geldi! Tam 6 bin lira para desteği verilecek
Üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Öğrencilere nakit yardımı müjdesi belediyeden geldi. Bu kapsamda oybirliği ile alınan kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL para desteği sağlanacak.
Akdeniz Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek müjdesi geldi. Eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık'ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.
ÖĞRENCİLERE PARA DESTEĞİ
Akdeniz Belediyesi, öğrencilere para desteği verecek. Akdeniz Belediye Meclisinde oybirliği ile alınan bir kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL eğitim desteği sağlanacak.
Para yardımının ilk taksiti 25 Aralık'ta, hesaplara geçecek. Kalan taksitiyle ilgili olarak öğrenciler ayrıca bilgilendirilecek.