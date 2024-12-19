Öğrencilere can suyu olacak müjde geldi! Tam 6 bin lira para desteği verilecek

19 Aralık 2024 15:35 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:43

Üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Öğrencilere nakit yardımı müjdesi belediyeden geldi. Bu kapsamda oybirliği ile alınan kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL para desteği sağlanacak.

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Akdeniz​ Belediyesinden üniversite​ öğrencilerine destek müjdesi geldi. Eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık'ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.

ÖĞRENCİLERE PARA DESTEĞİ

Akdeniz Belediyesi, öğrencilere para desteği verecek. Akdeniz Belediye​ Meclisinde oybirliği ile alınan bir kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

Para yardımının ilk taksiti 25 Aralık'ta, hesaplara geçecek. Kalan taksitiyle ilgili olarak öğrenciler ayrıca bilgilendirilecek.