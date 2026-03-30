Operatör değiştirmede yeni dönem! e-Devlet’e taşınıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet hizmetlerinde operatör değişikliği sürecini yeniden düzenliyor. 1 Haziran 2026’dan itibaren aboneler, operatör değişikliğini e-Devlet üzerinden onaylayacak. Sürecin 48 saat içinde tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye gazetesinin ulaştığı taslak düzenlemeye göre, abonelik taşıma işlemleri tamamen dijital ortama taşınacak. Yeni operatör tarafından başlatılan süreçte aboneye kısa mesaj gönderilecek, ardından e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak. Bu yöntemle izinsiz geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Sisteme bazı sınırlamalar da getiriliyor. Buna göre son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte operatör değişikliğinde süreler de netleştiriliyor. Mevcut operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak. Yeni operatör ise süreci 7 gün içinde tamamlayacak. Belirlenen sürelerin aşılması halinde başvuru iptal edilecek.
Geçiş sürecinde internet hizmetinde kesinti yaşanmayacak; yeni operatör devreye girene kadar mevcut hizmet devam edecek. Ayrıca eski operatörlerin aboneleri arayarak vazgeçirme girişiminde bulunmasının da önüne geçilecek.