Ekonomi
Operatör değiştirmede yeni dönem! e-Devlet’e taşınıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet aboneliğinde operatör değişikliğini dijitalleştirmeye hazırlanıyor. Taslak düzenlemeye göre; 1 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek işlemler e-Devlet’ten onaylanacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 13:34

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (), sabit internet hizmetlerinde operatör değişikliği sürecini yeniden düzenliyor. 1 Haziran 2026’dan itibaren aboneler, operatör değişikliğini üzerinden onaylayacak. Sürecin 48 saat içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Haziran 2026'dan itibaren sabit internet operatör değişikliği sürecini e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması ve onay ile dijital ortama taşıyor.
Operatör değişikliği süreci 48 saat içinde tamamlanacak.
Aboneler, yeni operatör tarafından başlatılan süreçte kısa mesajla bilgilendirilecek ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak.
Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.
Mevcut operatör başvuruyu 48 saat içinde onaylamak veya gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak.
Yeni operatör süreci 7 gün içinde tamamlayacak; belirlenen sürelerin aşılması halinde başvuru iptal edilecek.
Geçiş sürecinde internet hizmetinde kesinti yaşanmayacak ve eski operatörlerin vazgeçirme girişimlerinin önüne geçilecek.
Türkiye gazetesinin ulaştığı taslak düzenlemeye göre, abonelik taşıma işlemleri tamamen dijital ortama taşınacak. Yeni operatör tarafından başlatılan süreçte aboneye kısa mesaj gönderilecek, ardından e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak. Bu yöntemle izinsiz geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİR YIL İÇİNDE 4 KEZ DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Sisteme bazı sınırlamalar da getiriliyor. Buna göre son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte operatör değişikliğinde süreler de netleştiriliyor. Mevcut operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak. Yeni operatör ise süreci 7 gün içinde tamamlayacak. Belirlenen sürelerin aşılması halinde başvuru iptal edilecek.

Geçiş sürecinde internet hizmetinde kesinti yaşanmayacak; yeni operatör devreye girene kadar mevcut hizmet devam edecek. Ayrıca eski operatörlerin aboneleri arayarak vazgeçirme girişiminde bulunmasının da önüne geçilecek.

