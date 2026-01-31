Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor

TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile "We Are Social 2025" raporlarında paylaşılan verilere göre Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye’de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" öne çıkarken Google’da en çok aranılan kelime “Hava durumu” çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 15:35

Türkiye nüfusu son sayımlara göre 85 milyonu aştı. Ancak mobil abone sayısı 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de, vatandaşlar internette 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor.

Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor

AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANCISI 62,30 MİLYON

Aynı zamanda yurt genelinde Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da yüzde 80,4 olarak belirlendi. Bu oran, ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi. Sosyal medya kullanımında yüzde 89,5 ile Instagram birinci oldu. Aynı zamanda ülkedeki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi.

Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SOSYAL MEDYA PLATFORMU INSTAGRAM

Ülkedeki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89,5'inin Instagram, yüzde 88,9'unun WhatsApp, yüzde 78'inin YouTube, yüzde 68,6'sının Facebook ve yüzde 58,7'sinin ise X'i (Twitter) tercih ettiği görüldü. Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması da 62,3 milyonla Instagram olurken, bunu 57,9 milyonla YouTube takip etti.

Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor

EN ÇOK ARATILAN KELİME "HAVA DURUMU"

Türkiye'de web tarayıcı hizmet trafiğinde Google Chrome birinci sırada. Burada en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu. Türkiye'de mobil işletim sistemleri hizmetlerinde Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 77,5 pazar payı ile Android birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 22,15 payla iOS izledi. Masaüstü işletim sistemleri pazarında da Windows yüzde 81,4 pazar payıyla ilk sırada dikkati çekti. Türkiye'de web tarayıcı hizmetlerinde de Google Chrome yüzde 75,81 pazar payıyla birinci sırada, Safari de yüzde 12,44 payla ikinci sırada yer aldı. Çevrim içi arama motoru yönlendirme pazarında Yandex, yüzde 50,5 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 44 pazar payıyla Google takip etti.

Günün 7 saati internette geçiyor! Türkiye'de en çok aranan kelime ise herkesi ilgilendiriyor

"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, DİJİTAL ÇAĞIN EN BÜYÜK ZORLUKLARINDAN BİRİDİR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, modern yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen dijital platformların, gözetim ve veri güvenliği gibi önemli konuları beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Dijital platformlardaki gözetim ve veri güvenliğini uluslararası düzenlemeler ile Türkiye özelinde ele alan "We Are Social 2025 Raporu"nun, dijital platformların hızla büyüyen veri üretimi, kullanıcı güvenliği ve gizliliği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Gözetim, veri toplama ve analiz süreçlerini içerirken, bu süreçler genellikle kullanıcıların rızası dışında gerçekleşmektedir. Gözetim türleri, yığınsal veri izleme, biyometrik gözetim ve nesnelerin interneti (IoT) üzerinden veri toplama gibi farklı alanlara ayrılmaktadır. Bu faaliyetler hem bireylerin mahremiyetini hem de ulusal güvenliği etkileyebilmektedir. Kişisel verilerin korunması, dijital çağın en büyük zorluklarından biridir. Verilerin kötüye kullanımı, kimlik hırsızlığı ve finansal kayıplara neden olabilmektedir. Dünya çapında dijital platformların veri ihlallerine karşı savunmasız olduğu görülmüş, bu durum büyük ekonomik kayıplara yol açmıştır. Siber saldırılar, özellikle kötü amaçlı yazılım ve oltalama yöntemleriyle kullanıcıların verilerini hedef alırken, bu saldırılara karşı güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerle önlemler alınması önerilmektedir."

"DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE GELİŞİYOR"

Uraloğlu, dijital platformlarda veri güvenliği ve gözetimine ilişkin düzenlemelerin, hem kullanıcıların haklarını korumayı hem de platformlar arasındaki adil rekabeti sağlamayı amaçladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dijital platformların kullanım oranı hızla artarken, bu alandaki düzenleyici çerçeve de gelişiyor. Küresel standartlar göz önünde bulundurularak dijital platformlara yönelik düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor. Dijital platformların etkin yönetimi, veri güvenliği ve gözetim mekanizmalarının iyileştirilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte, siber tehditlere karşı toplumsal farkındalığı artıracak kampanyalar ve eğitimler, öne çıkan bir diğer önemli husustur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknoloji devi Google, 68 milyon dolarlık "gizli dinleme" uzlaşmasını kabul etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google ve Apple anlaştı: Telefonlarda yeni dönem başlıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.