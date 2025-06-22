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 | Bengü Sarıkuş

Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, petrol piyasalarını derinden etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Fordow, Natanz ve Esfahan’daki üç ana nükleer tesisine düzenlediği saldırılar sonrası Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 11 artış kaydetti. Enerji analistleri, İran’ın bölgesel karşılık vermesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara doğru yükselebileceğine dikkat çekiyor.

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Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 10:43

Petrol piyasası günlerdir Donald Trump'ın Orta Doğu'da tırmanan çatışmada atacağı bir sonraki adıma odaklanmış durumda. Şimdi Amerikan jetleri İran'ın üç ana nükleer tesisini vurdu ve bu hamle tüccarların fiyat artışına hazırlanmasına neden oldu. Ancak hala krizin buradan nereye gideceğini tahmin ediyor.

Zor bir hafta geçiren Brent vadeli işlemleri, İsrail'in düşmanına saldırmasından bu yana yüzde 11 artış gösterdi, ancak bir günden diğerine keskin iniş çıkışlar yaşandı. ABD'nin Fordow, Natanz ve Esfahan'daki tesisleri hedef alan saldırısının küresel petrol üretiminin üçte birini gerçekleştiren bir bölgedeki riskleri dramatik bir şekilde arttırmasının ardından bu yükselişin Pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.

Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!

Çılgın opsiyon piyasalarından, yükselen navlun ve dizel fiyatlarına ve ham petrolün çok önemli ileriye dönük eğrisinin radikal bir şekilde yeniden çizilmesine kadar, tüm bu dalgalanmanın önümüzdeki hafta yoğunlaşması bekleniyor.

PETROL 100 DOLARI TEST EDECEK Mİ?

MST Marquee'de enerji analisti olan Saul Kavonic, "Pek çok şey İran'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde nasıl karşılık vereceğine bağlı, ancak İran daha önce tehdit ettiği gibi karşılık verirse bu bizi 100 dolarlık petrole doğru bir yola sokabilir. ABD'nin bu saldırısı, İran'ın Irak gibi yerlerdeki Körfez petrol altyapısını içeren bölgesel Amerikan çıkarlarını hedef alarak ya da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi taciz ederek karşılık vermesini içerecek şekilde çatışmanın alevlenmesine neden olabilir." dedi.

Basra Körfezi'nin ağzındaki bu deniz boğazı sadece İran'ın değil aynı zamanda Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün diğer üyelerinin sevkiyatları için de hayati bir kanal. Her şeyin merkezinde, İsrail'in saldırısına katılan Trump yönetiminin İran'daki nihai niyeti yer alıyor.

Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!

TEHDİTLER BÜYÜYOR

Geçen hafta bir aşamada, eğer sorusundan çok ne zaman sorusu ortaya çıktı. Perşembe günü Trump'ın kararını iki hafta boyunca düşüneceğini söylemesiyle bu durum değişti. Ardından Pazar günü İran saatiyle erken saatlerde Fordow, Natanz ve İsfahan'ın vurulduğunu açıkladı ve uranyum zenginleştirmenin kilit noktalarından biri olan Fordow'a atılan "bomba yükünü" tarif etti. Saatler sonra televizyondan ulusa seslenen ABD Başkanı, saldırıların üç hedefi "tamamen yok ettiğini" söylerken, Tahran'ın İsrail ile barış yapmaması halinde daha fazla askeri harekat tehdidinde bulundu.

Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!

Rabobank'ta eski bir tüccar ve küresel enerji stratejisti olan Joe DeLaura, "Piyasa kesinlik istiyor ve bu şimdi ABD'yi kesin bir şekilde Orta Doğu tiyatrosuna itiyor" dedi ve petrol yeniden açıldığında fiyatların yükselmesinin beklendiğini ekledi. DeLaura "Ancak bunun ABD Donanması'nın Boğazı açık tutmakla görevlendirileceği anlamına geldiğini düşünüyorum. Petrol fiyatları varil başına 80 ila 90 dolar aralığına çıkabilir" dedi.

PETROL AKIŞINDA SORUN YOK

Yine de şu ana kadar bölgeden petrol akışının kesintiye uğradığına dair pek bir işaret görülmedi. Aracı kurum PVM Oil Associates Ltd'de analist olan Tamas Varga geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada "ABD İsrail'e doğrudan askeri destek sağlar ve mevcut rejimin ortadan kaldırılmasında rol oynarsa piyasanın ilk tepkisi fiyatlarda bir artış olacaktır" dedi. Ancak firmanın beklentisi petrolün çatışmanın bir parçası haline gelmeyeceği yönünde çünkü bu iki tarafın da çıkarına değil.

Orta Doğu gerilimi tırmanıyor: Uzmanlardan petrol için kritik uyarı!

Şimdiye kadar, her gün dünyada üretilen ve tüketilen petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda anlamlı bir kısıtlama olmadı. Hatta İran, çatışmaya verdiği lojistik yanıtın bir parçası olarak ihracatını artırmak için yarışıyor gibi görünüyor.

Daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi ve arz kesintilerinin önüne geçilmesi petrol fiyatlarını aşağıya çekerken aynı zamanda bu fiyatlarla birlikte yükselen her şeyi de aşağıya çekecektir. Buna karşın, Amerika'nın katılımı her şeyi belirleyici olabilir ve su yolundan ve bölge genelinden güvenliği sorgulatabilir.

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