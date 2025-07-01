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 | Bengü Sarıkuş

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

Özellikle tatil öncesinde ikinci el otomobil arayışına girenler nedeniyle ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Peki en düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? İşte ikinci el otomobil almak isteyenler için en uygun araç kredisi oranları...

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Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 16:23

İkinci el otomobil piyasası dengeli seyrederken, piyasa oyuncuları Merkez Bankası tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra ikinci el araç alım satım rakamlarının artacağını öngörüyor.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

İkinci el araç alacaklar genellikle taşıt kredisi kullanıyor ve en uygun taşıt kredisi veren banka arayışına giriyor. 12 ay vadeli 400 bin lira ikinci el araç kredisi çeken bir kişiye ne kadar faiz oranı uygulanır ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? Banka banka araştırdık. İşte en uygun araç kredisi veren bankalar...

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 3,85
Toplam geri ödeme: 544,152 TL
Aylık taksit: 45,143 TL

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: yüzde 3,79
Toplam geri ödeme: 541,772 TL
Aylık taksit: 44,945 TL

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,1
Toplam geri ödeme: 554,125 TL
Aylık taksit: 45,974 TL

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,79
Toplam geri ödeme: 582,113 TL
Aylık taksit: 48,306

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

HALKBANK

Faiz oranı: yüzde 5,25
Toplam geri ödeme: 601,143 TL
Aylık taksit:49,892

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