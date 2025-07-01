Otomobil alacaklar dikkat! İşte en uygun ikinci el araç kredileri

Özellikle tatil öncesinde ikinci el otomobil arayışına girenler nedeniyle ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Peki en düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? İşte ikinci el otomobil almak isteyenler için en uygun araç kredisi oranları...

İkinci el otomobil piyasası dengeli seyrederken, piyasa oyuncuları Merkez Bankası tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra ikinci el araç alım satım rakamlarının artacağını öngörüyor.

İkinci el araç alacaklar genellikle taşıt kredisi kullanıyor ve en uygun taşıt kredisi veren banka arayışına giriyor. 12 ay vadeli 400 bin lira ikinci el araç kredisi çeken bir kişiye ne kadar faiz oranı uygulanır ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? Banka banka araştırdık. İşte en uygun araç kredisi veren bankalar...

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 3,85

Toplam geri ödeme: 544,152 TL

Aylık taksit: 45,143 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: yüzde 3,79

Toplam geri ödeme: 541,772 TL

Aylık taksit: 44,945 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,1

Toplam geri ödeme: 554,125 TL

Aylık taksit: 45,974 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,79

Toplam geri ödeme: 582,113 TL

Aylık taksit: 48,306

HALKBANK

Faiz oranı: yüzde 5,25

Toplam geri ödeme: 601,143 TL

Aylık taksit:49,892