Otomobil piyasasında yaşanan durgunluk, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle sıfır otomobillerde markaların peş peşe devreye aldığı indirim ve kampanyalar, otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunarken ikinci el araç piyasasında da fiyat baskısını artırdı. Ancak sektör temsilcilerine göre fiyatlardaki geri çekilme artık son aşamaya geldi. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, otomobil piyasasındaki durgunluğun nedenlerini, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasına etkisini ve 2027 yılında otomobil fiyatlarında yaşanabilecek değişimi anlattı.

OTOMOBİL FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Otomobil almak isteyenlerin en çok merak ettiği soruya cevap veren Alp Gülan, fiyatlarda yeni ve sert bir düşüş beklemediğini söyledi.

Haziran ayından itibaren sıfır otomobil talebindeki daralmanın daha belirgin hissedildiğini belirten Gülan, Ekim 2025 verilerine ilişkin değerlendirmesinde otomotiv pazarında yüzde 30'luk daralmaya dikkat çekti.

Bu tablonun bayileri daha fazla kampanya yapmaya yönelttiğini ifade eden Alp Gülan, distribütörlerin ve bayilerin kâr marjlarının oldukça daraldığını vurguladı. Gülan, mevcut fiyat seviyelerinde daha fazla gerileme için alanın sınırlı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sıfır araçlarda çeşitli kampanyalar düzenleniyor ancak bu kampanyalar ister istemez ikinci el fiyat piyasasınıda olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır otomobildeki talep daralması Haziran ayından sonra çok daha bariz hissedilmeye başlandı. 2025 Ekim ayı verilerine göre, geçen ay yüzde 30 otomotiv pazarında bir daralma yaşandı. Bu da eldeki mevcut araçlarda daha fazla kampanya yapılmasının en önemli etkilerinden bir tanesi. Fiyatlarda daha fazla bir gerileme beklememekteyiz. Çünkü şu anda hem distribütörler hem bayiler hemen hemen hiç kar marjı olmadan satışlar yaptığı için bunlardan etkilenen ikinci el piyasasında da fiyatlarda bir geri geliş vardı.

Ancak bu geri gelişin daha fazla devam etmeyeceğini, bundan sonra özellikle ikinci elle sıfır araba arasındaki fiyatların gelecek günlerde biraz daha kapanacağını ve hem ikinci el hem de sıfır araba almak için bu günlerin çok uygun bir zaman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatlarda daha aşağıya gelecek bir yerinin kalmadığını hem sıfır otomobilde hem ikinci el de fiyatların dibinin buralar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra fiyatların biraz daha yukarıya doğru çıkması kaçınılmaz gibi gözüküyor."

"ARAÇ ALMAK İSTEYENLER İÇİN ÇOK AVANTAJLI BİR DÖNEM"

Otomobil piyasasında fiyatların geleceğine ilişkin öngörülerini ifade eden Gülan, araç almayı düşünenler için mevcut dönemin önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Özellikle bazı araç segmentlerinde fiyatların yeniden yükselme riski bulunduğuna dikkat çeken Gülan, alım kararını erteleyenlerin ilerleyen dönemde daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Gülan, sıfır otomobil kampanyalarının ikinci el piyasasını baskıladığını ancak bu etkinin kalıcı olmayabileceğini açıkladı:

"Sıfır arabada yapılan kampanyalar her zaman ikinci eli olumsuz yönde etkiliyor. Satışların tekrar hızlanabilmesi için araç satışlarının büyüme ketinden çıkartılması dört sene önce BDDK tarafından konulan 2 milyonun altındaki araçlara taşıt kredisi kullanılabilir düzenlemesini tekrar gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. 2026 senesine başladığımızda pazarın geçen seneki pazar gibi olabileceği beklentileri vardı. Geçen seneki pazar 1.380.000 adet beklentisi bu sene de yılın başında vardı. Ocak ayında bir yükselişle başladıktan sonra diğer aylarda hep düşüş yaşandı. O yüzden bu seneki revizyonla 1.000.100-1.150.000 arasında bir pazar büyüklüğünde kapatacağı tahmin edilmektedir. Araç almak isteyenler için şu an çok avantajlı bir dönem. Şu an erişilebilecek bazı araç segmentlerinin fiyatlarının hızlı atma riskini araç almak için bekleyenlere hatırlatmış olalım. Türkiye’deki otomobil talebinin devam ettiğini ve aracın kredi erişilebilirliği sağlandığı anda satışların hareketleneceğini düşünüyorum."