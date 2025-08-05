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 | Bengü Sarıkuş

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye otomotiv endüstrisi temmuz ayında 3 milyar 838 milyon dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:15

Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 15,4 oldu.

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

BİNEK OTOMOBİL" İHRACATI YÜZDE 4 ARTTI

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin temmuz ayı ihracatı 1 milyar 363 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

"Binek otomobiller" ihracatı temmuzda yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 26 artışla 627 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 124 artışla 318 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 260 artışla 223 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

OİB üzerinden kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı 103 milyon dolar olarak açıklandı.

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 69 ARTTI

Temmuz ayında sektörün en büyük pazarı olan 'ya ihracat yüzde 69 artışla 639 milyon dolar oldu. Birleşik Krallık 429 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise geçen ay yüzde 48 artışla 427 milyon dolar ihracat yapıldı.

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#Otomobil
#türkiye
#Almanya
#ihracat
#otomotiv
#Endüstri 4.0
#Ekonomi
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