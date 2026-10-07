Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

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İstanbul
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının şampiyonu otomotiv sektörü eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Türkiye’nin toplam dış satımından %15,2 pay alarak liderliğini perçinleyen sektör, 2026’nın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül dönemi) toplam 31 milyar 145 milyon dolarlık dış satım hacmine ulaştı.
Eylül ayında ürün grupları bazında en yüksek ihracat kalemi tedarik endüstrisinden geldi:
Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olma unvanını Almanya korudu. Eylül ayında ülkelere göre yapılan ihracat sıralaması şöyle şekillendi:
Ülke grubu bazında ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ezici üstünlüğünü sürdürdü. Eylül ayında AB ülkelerine 2 milyar 890 milyon dolarlık ihracat yapılırken, AB'nin toplam ihracattaki payı %73,4 oldu. Ocak-eylül döneminde AB pazarına yapılan toplam ihracat ise 22 milyar 948 milyon dolara ulaştı.
Sektörün eylül ayı performansını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotivin Türkiye ihracatındaki sürükleyici gücüne vurgu yaptı.
Yazıcı, "Eylül ayında da Türkiye ihracatındaki liderliğimizi sürdürdük. Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü koruyarak ihracatımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.