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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:34

Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi, eylül ayında gerçekleştirdiği 3 milyar 940 milyon dolarlık dış satımla zirvedeki yerini korudu. Ülke ihracatından %15,2 pay alan sektörün 9 aylık toplam ihracatı 31,1 milyar doları aşarken, en büyük pazar yine Almanya oldu. İşte ürün grupları ve ülke bazında eylül ayının dikkat çeken otomotiv rakamları... Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi, eylül ayında gerçekleştirdiği 3 milyar 940 milyon dolarlık dış satımla zirvedeki yerini korudu. Ülke ihracatından %15,2 pay alan sektörün 9 aylık toplam ihracatı 31,1 milyar doları aşarken, en büyük pazar yine Almanya oldu. İşte ürün grupları ve ülke bazında eylül ayının dikkat çeken otomotiv rakamları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:34

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının şampiyonu eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracata imza attı.

HABERİN ÖZETİ

Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
OİB verilerine göre, Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Otomotiv sektörü, Türkiye'nin toplam dış satımından %15,2 pay alarak liderliğini sürdürdü.
Eylül ayında en yüksek ihracat kalemi 1 milyar 460 milyon dolar ile tedarik endüstrisinden geldi.
Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı 629 milyon dolarlık ihracatla Almanya oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, eylül ayında 2 milyar 890 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracatın %73,4'ünü oluşturdu.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, yılın kalan bölümünde mevcut pazarlardaki gücü koruyarak ihracatı daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Türkiye’nin toplam dış satımından %15,2 pay alarak liderliğini perçinleyen sektör, 2026’nın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül dönemi) toplam 31 milyar 145 milyon dolarlık dış satım hacmine ulaştı.

Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

TEDARİK SANAYİİ VE BİNEK OTOMOBİL SÜRÜKLEDİ

Eylül ayında ürün grupları bazında en yüksek ihracat kalemi tedarik endüstrisinden geldi:

  • Tedarik Endüstrisi: Eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 9 aylık toplamda 12 milyar 135 milyon dolara ulaşan tedarik sanayii, toplam otomotiv ihracatından %39 pay aldı.
  • Binek Otomobiller: Eylül ihracatı 1 milyar 98 milyon dolar oldu.
  • Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar: 800 milyon dolarlık dış satım kaydedildi.
  • Çekiciler: 292 milyon dolar ihracat değerine ulaştı.
  • Otobüs-Minibüs-Midibüs: 251 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.
  • Diğer: 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

AVRUPA PAZARI DOMİNE ETTİ: ZİRVEDE ALMANYA VAR

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olma unvanını korudu. Eylül ayında ülkelere göre yapılan ihracat sıralaması şöyle şekillendi:

  1. Almanya: 629 milyon dolar
  2. Fransa: 506 milyon dolar
  3. Birleşik Krallık: 453 milyon dolar

Ülke grubu bazında ise (AB) ülkeleri ezici üstünlüğünü sürdürdü. Eylül ayında AB ülkelerine 2 milyar 890 milyon dolarlık ihracat yapılırken, AB'nin toplam ihracattaki payı %73,4 oldu. Ocak-eylül döneminde AB pazarına yapılan toplam ihracat ise 22 milyar 948 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü eylülde 3,9 milyar doları aştı

OİB BAŞKANI YAZICI: "MEVCUT PAZARLARDAKİ GÜCÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ"

Sektörün eylül ayı performansını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotivin Türkiye ihracatındaki sürükleyici gücüne vurgu yaptı.

Yazıcı, "Eylül ayında da Türkiye ihracatındaki liderliğimizi sürdürdük. Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü koruyarak ihracatımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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#Almanya
#avrupa birliği
#otomotiv sektörü
#Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
#Kemal Yazıcı
#Ekonomi
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