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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Otomotiv üretimi fren yaptı! Satış azaldı üretim geriledi ama ihracat hala direksiyonda

Otomotivde ilk çeyrek raporu açıklandı. Üretimde ve iç pazarda frene basan otomotiv sektörü, ihracatla yoluna devam ediyor. Ancak özellikle yerli üretim için vites küçülmüş durumda. İkinci çeyrek, bu yavaşlamanın devam mı edeceğini yoksa tekrar gaza mı basılacağını gösterecek. Ancak yine de otomotivde ilk çeyrek karnesi kırıklarla dolu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 11:17

Türkiye otomotiv sektörü ilk çeyrekte yüzde 9 üretim kaybı yaşadı. Yurt içi satışlar düştü. Yerli araçların pazar payı yüzde 31'e geriledi. Traktör üretimi de yavaşladı. Ancak ihracat 9,4 milyar dolarla liderliğini sürdürdü.

Otomotiv üretimi fren yaptı! Satış azaldı üretim geriledi ama ihracat hala direksiyonda

OTOMOTİVDE MOTOR ÇALIŞIYOR AMA YAVAŞLADI

Türkiye otomotiv sektörü, 2024’ün ilk üç ayında geçen yıla göre yüzde 9 üretim kaybı yaşadı. Toplam üretim 344 bin 120 araca gerilerken, otomobil üretimi yüzde 7, ticari araç üretimi yüzde 11 azaldı. En sert düşüş ise ağır ticari araçlarda yüzde 32 oldu.

Otomotiv üretimi fren yaptı! Satış azaldı üretim geriledi ama ihracat hala direksiyonda

SATIŞLAR DA VİTESTEN DÜŞTÜ

Toplam otomotiv pazarı yüzde 7 daraldı. Otomobil satışları yüzde 4, ticari araçlar yüzde 16, ağır ticari araçlar yüzde 20 geriledi. Yerli araçların pazardaki payı ise yüzde 31’e düştü.

Otomotiv üretimi fren yaptı! Satış azaldı üretim geriledi ama ihracat hala direksiyonda

FABRİKALARDA BOŞ KOLTUKLAR ARTTI

Kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 65 seviyelerinde kaldı. Traktör üretimi de gözle görülür şekilde yavaşladı. Traktör ihracatı yüzde 45 geriledi.

DİREKSİYON İHRACATTA

Tüm bu düşüşlere rağmen sektörün yüzünü güldüren kısım ihracat oldu. 9,4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv, Türkiye’nin ihracat liderliğini sürdürdü. Adet bazında ihracat yüzde 1 azalsa da, ticari araç ihracatında yüzde 2’lik artış dikkat çekti.

Otomotiv üretimi fren yaptı! Satış azaldı üretim geriledi ama ihracat hala direksiyonda
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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye otomotiv üretiminde kaçıncı sırada?
Üretim sıralamasında dünyada 13. , AB'de 4.
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