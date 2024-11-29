Özel araç sahiplerine de artık zorunlu oluyor! Bakan Uraloğlu tasarıyı duyurdu: Kış lastiği tarihi değişiyor

29 Kasım 2024 23:16 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 23:23

Özel araçlara kış lastiği zorunlu hale getirilecek. Kış şartlarının ağır olduğu illerde devam eden zorunlu kış lastiği uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu planlanan tasarıya dair açıklamalarda bulundu. Kış lastiği zorunluluğu uygulama tarihinin de değişmesi gündemde...

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Ticari araç sahipleri için yapılan zorunlu kış lastiği​ uygulamasının özel araç sahipleri için de getirilmesi gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, kışın zorlu şartlarıyla mücadelede yaşanan sıkıntıları gidermek için bu uygulamada değişikliğe gidileceğini duyurdu. Zorunlu kış lastiğiuygulamasının başlama tarihi de değişecek.

"15 KASIM'DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon programına yaptığı açıklamalarında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'a çekilebileceğini söyledi. Ticari araçlar için uygulanan 1 Aralık başlangıç tarihinin 15 Kasım'a çekilebileceğini sözlerine ekledi. İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:

"Yağan karı havada tutma şansı yok. Hele hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya, Fransa'da mahsur kalan araç görüntülerini biliyoruz. Eğer tipi varsa açamazsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, orada belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem oldu. Artık araçları belli noktalarda depolamaya başladık. Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi özeleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz."

Kış lastiği uygulaması halihazırda 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu tutuluyor. Ancak kış şartlarına göre valilik kararıyla bazı illerde bu tarih öne çekilebiliyor. Uygulama başlarsa 15 Kasım bütün iller için geçerli olacak.