Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül ayında 206,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar ABD doları oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 11:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar ABD doları artarak 196,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar ABD doları azalarak 9,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül ayında 206,2 milyar dolar oldu

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 8,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül ayında 206,2 milyar dolar oldu

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları azalmış, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları artış gösterdi.
kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül ayında 206,2 milyar dolar oldu

DOLAR CİNSİNDEN BORÇLANMA ARTTI

196,3 ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının ABD doları, yüzde 32,5'inin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sinin ABD doları, yüzde 19,7'sinin Euro, yüzde 49,0'ının Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül ayında 206,2 milyar dolar oldu

Eylül sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 41,1 milyar ABD doları bankalara, 17,6 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,3 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kira krizinde yeni tartışma! Ev sahiplerinden senet şartı geliyor
Altın için çok çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı
ETİKETLER
#Döviz
#tcmb
#özel sektör
#kredi borcu
#Finansal Kuruluşlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.