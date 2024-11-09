Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olması gerektiğini açıkladı! Bu işi yapanlar iki kez düşünsün

09 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:19

2024 yılında mı 2025 yılında mı emekli olunmalı, sorusu hala gündemdeki yerini koruyor. Özel sektör işçileri kamuda çalışanlar yılın sonlarına doğru emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanıyor. 2024 yılının ikinci yarısında emekliliği hak edenler eğer emeklilik başvurularını 2025 yılına sarkıtılırlarsa önemli kayıplar yaşayacak söylentisi ise hala sıcaklığını koruyor. Merkez Bankası ise dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı ve enflasyon tahmini yukarı çekildi. Bu revizeden sonra emekli maaş farkına dair bir değişiklik oluştu mu? SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, hangi meslek ne zaman emekli olmalı? İşte meslek meslek avantajlı emeklilik imkanı.

Çalışanlar açısından bakıldığında 2024 yılı ile 2025 yılı arasında emekli maaşı hesaplamaları farklılık gösteriyor. Emekli maaşındaki düşüşten korunma formülleri ise emeklilik dilekçesi verecekler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın yayımladığı yılın son Enflasyon Raporu’nda emekli aylıklarına gelecek zam için belirleyici olan enflasyon beklentileri revize edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü ve son enflasyon raporunda 2024 yılsonu enflasyon tahminini %38’den %44’e yükseltti. Bu güncellemeden sonra 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı, sorusu hız kazandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hangi mesleğin ne zaman emekli olması gerektiğini tek tek anlattı.

YÜZDE 44 ENFLASYON HEDEFİ BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan önemli açıklamalar geldi. Enflasyon beklentileri açıklandı. Daha öncesinde yıl sonu enflasyon beklentimizin yüzde 45 olduğunu dile getirmiştim. Merkez Bankası Başkanı da son olarak hedefleri güncelledi ve yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44 oldu. Revizeden öncesinde hedef yüzde 38'di. Fatih Karahan'ın açıklamalarından sonra herkes bir heyecan yaptı 'emekli zammı değişiyor, fark olacak' diye.

Eğer baştaki hedef gibi enflasyon yüzde 38'lik çıkmış olsaydı 2025 yılına emekliliği kalanların emekli aylıklarında yaklaşık olarak yüzde 35 - 45'lik bir fark olacaktı. Şimdi yüzde 45'e göre biz hesaplama yaptık ve 2025 yılına sarkacak olanların emekliliklerin kayıp oranı 30'lar civarında olacak. Bunu biz zaten öngörüyorduk. Yani bu bizim için bir sürpriz bir durum olmadı.

EMEKLİ MAAŞ BEKLENTİLERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Merkez Bankası açıklamasından sonra bütün televizyonlar ve haber kanalları emeklilerin aylıklarında 'Bir miktar artış mı olacak?' diye vermeye başladı. Hayır. Zaten yüzde 45'e göre biz hesap yapmıştık. Her ne kadar da yüzde 38 söylense de bu yüzde 38'in çok gerçekçi olmadığını dile getirmiştik. Hatta yüzde 45 bile gerçekçi değil ama yüzde 45 ile maksimumda açıklayacaklar.

Yüzde 45'e göre emekliye yüzde 17 bir fark verilecek. Asgari ücrete ise yüzde 25 zam ortaya çıkıyor. Ancak asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sözü söyleyecek. Muhtemelen "Bakın zam yüzde 25 çıktı ama biz yüzde 30 veriyoruz" deme ihtimalleri çok yüksek.

Peki, bu oranlar çoğu kişiye yeni bir hak mı doğuracak, iyi mi oldu kötü mü oldu, ona bakalım. Yüzde 50 sapma var yüzde 50 emekli aylıkları artacak mı gibi bir söylem var. Bunlar insanları yanıltıcı söylemler. Çok doğru değil. Yüzde 45 olduğunda enflasyon zaten yılın ilk yarısında yüzde 24.73'lük bir enflasyon farkı verildi. Bunun üzerine de maksimum seviyede yüzde 17 bir zam karşımıza çıkacak.

Emekli aylıkları ile ilgili çok da bir değişiklik yok. Biz zaten bu oranlardan hesap yapıyorduk.

GELECEK YIL YOKLUK YILI OLACAK

2025 yılını ben yokluk yılı olarak görüyorum. Çünkü insanların cebinde para kalmadı. Memur, emekli, sabit gelirlinin, ortalama 25 - 30 - 40 bin lira civarında geliri varsa çoluk çocuğu ve tüm aile bu parayla geçinemiyor. İnsanlar kredi kartlarıyla döndürüyor. Türkiye'nin gelirlerinin bir kısmı faize gidiyor ama bireysel olarak baktığımızda bizlerin de vatandaşların da şu anda kendi gelirlerinin de bir kısmı faize gidiyor. Faizler yüzde 5'lerde.

ESNAF VE İŞVEREN CİROLARI DÜŞECEK

Baktığımız zaman yüzde 10'luk bir kesim için söylemiyorum ama yüzde 90 için söylüyorum 2025 yılı yokluk yılı olacak. Nakit yokluğu başlıyor. 2025 yılında asgari ücreti 22.000 lira emekli aylıklarına da yüzde 17 ya da bilemediğiniz 3 puan da refah payı dersek yine de geçinmek imkansız olacak. Esnaf ve işverenlere de yansıyacak. Cirolarına ciddi anlamda düşmeler söz konusu olacak. Ciro anlamında düşmelerin söz konusu olması da devamında işsizliği getirir.

ÜLKENİN YÜZDE 80'İNİN GELİRLERİ ARTMAYACAK

Faiz ve enflasyonun düşmesi demek sıfırlanacak anlamına gelmiyor. Emekliler için söylüyorum. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlar ve asgari ücretler yani ülkenin yüzde 80'inin gelirleri aynı oranda artmayacak. Bu kişiler 2025 yılına girildiği zaman emekli aylıklarında, ücretlerde yapılacak artışlar şu anda zaten belli. Bu artışlara ilave bir artış olmaz ise 2025 yılı bu şekilde geçecek.

Şu anda enflasyon verilerini Merkez Bankası Başkanı bir kere daha güncelleyerek ne olabileceği yönünde görüşlerini beyan etti. Yüzde 44 olarak söyledi. Bu haberler sonrasında emekli aylıklarında daha fazla artış olacak gibi bir durum söz konusu değil.

SSK'lılara Bağkur emeklilerine yüzde 17 bir enflasyon farkı , memura ve memur emeklilerine yüzde 12 toplu sözleşmenin üzerine olacak dediğimizde bunlarda bir değişme yok yani bunlar sizi yanıltmasın.

2024 YILINDA EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI MI?

2024 yılında emeklilik için rakamlarla örnek vereceğim. Burada sistemde görmüş olduğunuz emekli aylığı çok önemli.

Şu anda sistemde 12.500 lira ya da 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 lira emekli aylığı görüyorsunuz. Mesela 12.500 lira büyük ihtimalle 15.000 liraya çıkar. Bu durumda olan kişiler şayet emekli olduktan sonra çalışabilecek durumdalarsa, işverenleri izin veriyorsa emekli olsunlar. Şimdi 15.000 liraya siz emekli olursanız ve ben geçinirim 15.000 lirayla diyorsanız ya da ben 15.000 liraya emekli aylığımı alayım daha yüksek rakamlara da iş bulurum diyorsanız emekli olun.

KAMUDA ÇALIŞANLAR KESİNLİKLE EMEKLİ OLMAYIN

Belediyelerde, belediye iktisadi teşebbüslerinde buna benzer yerlerde çalışıyorsanız kesinlikle emekli olmayın. Kamuda şu anda çalışıp 1.10.208'den sonra devlet memuru olanlar emekli oldukları zaman 16 bin 17 bin lira emekli aylığı alıyor. Bu durumda olan kişi devlette çalışırken40-45 bin lira alıyor. Bu kişi sizce emekli olmalı mı? Bence emekli olmamalı. Zaten işveren sizi çalıştırıyorsa her halükarda 2024'te emekli olun. Emekliliği gelmiş, emekli olabiliyor ve emekli olduktan sonra da işveren sizi çalıştırıyorsa yüzde 100 emekli olun.

O kişiler için 2024 yılı emekli olmak için fırsat yılı ama emekli olduktan sonra işveren sizi çalıştırmıyor, iktisadi teşebbüslü belediyeler gibi yerlerde çalışıyorsanız ve çalışmanız mümkün değilse iki kere düşünün"