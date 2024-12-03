Palamudu tahtından etti! Fiyatı düştü: Kapış kapış satılıyor

03 Aralık 2024 17:28 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:33

Samsun'da balık tezgahlarında palamutun ardından hamsi yoğunluğu yaşanıyor. Fiyatının 80 TL'ye düşmesiyle birlikte, vatandaşlar hamsiye büyük ilgi gösteriyor.

Havaların soğumasıyla birlikte palamutun yerini hamsi​ aldı ve balık tezgahlarının en gözdesi oldu. Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsinin sezonu açılırken, balıkçılar​ da bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Satıcılardan Onurcan Köse, "Palamut sezonu sona erdi, şimdi hamsi zamanı. Hamsiler giderek irileşiyor ve fiyatı 100 TL'ye düştü. Şu an en çok tercih edilen balık hamsi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hamsinin büyüklüğünden ve uygun fiyatından memnun olduklarını söyledi. Bir kilo hamsinin, 4 kişilik bir aileyi doyuracak kadar bol ve lezzetli olduğunu ifade eden vatandaşlar, balığın fiyat-performans açısından da oldukça uygun olduğunu vurguladı.

Diğer balık çeşitlerinin fiyatları ise şu şekilde: Mezgit 50 TL, istavrit 80 TL, palamut​ 150 TL, somon 200 TL, levrek ve çupra 300 TL.