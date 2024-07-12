Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası'nın yüzde 50 faiz kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor. 1-3 aylık TL mevduat faizleri yeniden yüzde 60'a yaklaştı. 1 milyon TL'nin faiz getirisi de uçuşa geçti. Bankaların yüksek faiz politikası, Türk Lirası mevduat sahiplerinin kazancını katladı. Elinde nakit olan bankaların yolunu tutuyor. İşte güncel mevduat faizi oranları.
Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor. Bankada parası olanların faiz getirileri yükseldi. Son 1.5 aydır gerileyen mevduat faiz oranları yeniden yükseldi. 1-3 aylık TL mevduat faizleri yeniden yüzde 60'a yaklaştı. Güncellenen oranlarla 1 milyon TL'nin faiz getirisi de belli oldu. Bazı bankalar 1 milyon TL'ye 32 günlük vadede verdiği paralar dudak uçuklattı.
MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GERİLEME SONA ERDİ
TCMB faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını artırdı. Yüzde 50'nin üzerinde seyreden faiz oranları mevduat yatırımcısının yüzünü güldürüyor.
1 MİLYON TL'YE YÜZDE 52 FAİZ
Faizlerde yaşanan gerileme son buldu. 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde artış görüldü. Bankalar daha fazla para toplamak adına mevduat faizlerini yukarı çekti.
1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı 5 Temmuz haftasında yüzde 59,5 oldu.
500 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ
Güncel oranlarla birlikte 1 milyon TL'nin getirisi de belli oldu.
500 bin lirasını mevduata yatıran yatırımcı bir ay sonunda 21 bin 131 lira net faiz getirisi kazanıyor. 1 milyonunu bağlayan yatırımcı 42 bin liraya kadar faiz kazanıyor.
1 MİLYON TL MEVDUATIN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ
İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi.
N KOLAY
N Kolay Bono
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.039.628,42 TL
İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net getiri: 35.584,7 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.035.584,7 TL
ODEA
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.819,67 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.038.819,67 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 38.926,03 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.038.926,03 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 46,5
Net Getiri: 37.606,56 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.037.606,56 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 39.736,99 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.039.736,99 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 42.169,86 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.042.169,86 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 38.926,03 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.038.926,03 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 42.169,86 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.042.169,86 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 48,50
Net Getiri: 39.331,51 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.039.331,51 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,25
Net Getiri: 31.830 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.031.830 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.038.926 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı. Yüzde 53,00
Net Getiri: 42.981 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.042.981 TL