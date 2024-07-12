Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı

12 Temmuz 2024 12:05 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:51

Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu

Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu

Türk Lirası mevduat faizinde parası olan dikkat! Tüm vadelerde düşüşe geçti, ilave tedbir gelebilir

Türk Lirası mevduat faizinde parası olan dikkat! Tüm vadelerde düşüşe geçti, ilave tedbir gelebilir

Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor. Bankada parası olanların faiz getirileri yükseldi. Son 1.5 aydır gerileyen mevduat faiz oranları yeniden yükseldi. 1-3 aylık TL mevduat faizleri yeniden yüzde 60'a yaklaştı. Güncellenen oranlarla 1 milyon TL'nin faiz getirisi de belli oldu. Bazı bankalar 1 milyon TL'ye 32 günlük vadede verdiği paralar dudak uçuklattı.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GERİLEME SONA ERDİ

TCMB faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını artırdı. Yüzde 50'nin üzerinde seyreden faiz oranları mevduat yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

1 MİLYON TL'YE YÜZDE 52 FAİZ

Faizlerde yaşanan gerileme son buldu. 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde artış görüldü. Bankalar daha fazla para toplamak adına mevduat faizlerini yukarı çekti.

1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı 5 Temmuz haftasında yüzde 59,5 oldu.

500 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ

Güncel oranlarla birlikte 1 milyon TL'nin getirisi de belli oldu.

500 bin lirasını mevduata yatıran yatırımcı bir ay sonunda 21 bin 131 lira net faiz getirisi kazanıyor. 1 milyonunu bağlayan yatırımcı 42 bin liraya kadar faiz kazanıyor.

1 MİLYON TL MEVDUATIN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ

İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi.

N KOLAY

N Kolay Bono

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.628,42 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net getiri: 35.584,7 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.035.584,7 TL

ODEA

Yeni Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.819,67 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.038.819,67 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 38.926,03 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.038.926,03 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Net Getiri: 37.606,56 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.037.606,56 TL

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Getiri: 39.736,99 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.736,99 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 42.169,86 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.042.169,86 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 38.926,03 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.038.926,03 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 42.169,86 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.042.169,86 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 48,50

Net Getiri: 39.331,51 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.331,51 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39,25

Net Getiri: 31.830 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.031.830 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.038.926 TL

CEPTE TEB

Faiz Oranı. Yüzde 53,00

Net Getiri: 42.981 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.042.981 TL