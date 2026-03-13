SON DAKİKA!
Pazarda 70 liraya satılan lahana tarlada çürümeye bırakıldı! Üreticilerin Tarım Kredi'den bir talebi var

Pazarda tanesi 70 liraya satılan lahana, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Alıcı bulamayan çiftçiler tarlada çürümeye bırakılan lahanalarla ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri'ne alım çağrısı yaptı.

Bursa'da pazar yerlerinde lahananın tanesi 50 ile 70 lira arasında değişirken Yenişehir ilçesinde yüzlerce dönüm lahana alıcısı çıkmayınca tarlada çürüdü.

Sebze üretimi ve ihracatıyla önde gelen Yenişenir'de lahana çiftçileri satamadıkları lahana nedeniyle zarar etti. Üreticiler fazla üretim olduğu benzer dönemlerde Kredi Kooperatiflerinin alım yapması çağrısında bulundu.

Pazarda 70 liraya satılan lahana tarlada çürümeye bırakıldı! Üreticilerin Tarım Kredi'den bir talebi var

10 DÖNÜME 200 BİN LİRA HARCAYIP ZARAR ETTİ

Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Göksel Akkuş, bu yıl 20 dönüm lahana ektiğini ve bir süre önce 10 dönümünü beklediği fiyatın altında ucuza vermek zorunda kaldığını anlattı. Geriye kalan 10 dönüm lahananın alıcısı çıkmadığı için tarlada çürüdüğünü vurgulayan Akkuş, 10 dönüme yaklaşık 200 bin lira harcadığını ve büyük zarar ettiğini söyledi.

"BENDEN 10 LİRAYA ALIP İNTERNETTE 50 LİRADAN SATTI"

Zamanı geçen lahananın bu saatten sonra alıcısının çıkmayacağını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Lahanalar 1-2 ay önce kesilmesi gerekiyordu. Tüccarlar geldi ekiliş çok talep yok gibi bahanelerle almadılar. Pazarda 50 ila 70 lira arasında değişiyor. Benden 10 liraya aldı birisi internetten 40-50 liradan sattı. Geçen yıl çok iyiydi. 15-17 liraydı tanesi ve tüccar peşimizden ayrılmıyordu. Bu yıl şu an 3 lira ama onu da alan yok. Tüccarlar bu yıl yüzümüze bakmıyor. Fidesini 5 liradan aldım. 8 liraya satabilsem maliyetimi çıkaracaktım ama olmadı."

Pazarda 70 liraya satılan lahana tarlada çürümeye bırakıldı! Üreticilerin Tarım Kredi'den bir talebi var

"TÜM EMEKLERİMİZ TOPRAĞA KAVUŞACAK"

Yeni üretim sezonu geldiğini ve tarlasını değerlendirmek istediğini belirten Akkuş, "Bunun yerine başka ürün ekip zararı kurtarmak istiyorum. Traktörümle birazdan lahanayı parçalayacağım ve tarlayı süreceğim. Şu anda 25 bin lahana yatıyor tarlada. Tarlaya gübre olacak bu lahanalar. Tüm emeklerimiz paramız toprağa karışacak" dedi.

Pazarda 70 liraya satılan lahana tarlada çürümeye bırakıldı! Üreticilerin Tarım Kredi'den bir talebi var

"TARIM KREDİ ALIM YAPIP MARKETLERDE UYGUN FİYATA VERSİN"

Akkuş, fazla üretim olduğu zamanlarda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünü alabileceğini ve marketlerde uygun fiyata verebileceğini vurgulayarak, bu konuda destek olunmasını istedi.
Tüccar Fevzi Aksu, lahana ile yaşanan durumdan çiftçi kadar kendilerinin de şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben de alyorum satamıyorum. Devletin destek olması lazım. Tarım Kredi Kooperatifleri bu ürünü alıp değerlendirebilir. Ürün az olunca italat yapılıyor, çok olunca da tarladan alınması lazım. 25 bin lahna çöpe gidiyor yazık. Yenişenhir'de benzer şekilde yüzlerce dönüm yüzbinlerce lahana tarlada çürüdü" diye konuştu.

