Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat'a kayyum atandı: Esenyurt'taki binalar 15 yıldır bitmemişti

İstanbul Esenyurt'ta 15 yıldır yapımı bitmeyen binalarla tanınan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2 şirkete de TMSF kayyum olarak atandı.

GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 20:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli " ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'ta kurulacak Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal varlığı kaçırdığı tespit edildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüpheler bulunması nedeniyle, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kayyum olarak atandı.

