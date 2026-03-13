İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'ta kurulacak Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal varlığı kaçırdığı tespit edildi.

Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat'a kayyum atandı: Esenyurt'taki binalar 15 yıldır bitmemişti

HABERİN ÖZETİ Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat'a kayyum atandı: Esenyurt'taki binalar 15 yıldır bitmemişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Innovia 4 projesinde mağdurları dolandırdığı ve mal varlığı kaçırdığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı ve TMSF'yi şirkete kayyum olarak atadı. Soruşturma, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülüyor. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Esenyurt'taki Innovia 4 projesi kapsamında mağdurları dolandırdığı ve yurt dışına mal varlığı kaçırdığı tespit edildi. Soruşturmada somut delillere dayanan şüpheler üzerine, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasını engellemek ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı. TMSF'nin kayyum olarak atanması kararı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla alındı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüpheler bulunması nedeniyle, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.