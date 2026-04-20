ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin tekrardan artması yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, küresel piyasalarda rekor seviyelerin görüldüğü bir ralliye zemin hazırlamıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Petrol 95 doları aştı, altın düştü, borsa rekor kırdı: İşte yeni haftada yatırımcıyı bekleyenler ABD/İsrail-İran geriliminin yeniden tırmanması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine, altın fiyatlarının düşmesine ve borsaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. ABD donanmasının, ablukayı aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahale etmesiyle enerji arzına ilişkin endişeler yeniden tetiklendi ve Brent petrolün varili 91,4 dolardan işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki gerginliğin artmasıyla dolar endeksi yükselirken, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Cuma günü New York borsası yükselişle kapanırken, ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya düşüşle başladı. Avrupa borsaları cuma gününü pozitif tamamlarken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı. Asya borsaları haftaya yükselişle başlasa da yüksek enerji fiyatları kazançları sınırladı. Yurt içinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü Lübnan'daki ateşkes kapsamında, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını belirtmişti. Daha sonra sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, boğazdaki İran'a yönelik deniz ablukasının, anlaşma tamamlanana kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetmişti. Daha sonra ise İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıkladı.

GERİLİM HAFTA SONU TIRMANDI

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi. Hafta sonu ABD ile İran arasındaki gerginliğin yeniden tırmanmasının ardından petrol fiyatlarında sert yükselişler görülürken, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarda negatif bir seyir izleniyor.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin yeniden artması piyasalarda yeniden sert dalgalanmaların olabileceği risklerini öne çıkarıyor. ABD-İran arasında 8 Nisan'da kabul edilen 15 günlük ateşkesin de sonuna yaklaşılırken, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin 2. turuna katılmayı reddettiğine dair haberler de yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahale etmesiyle enerji arzına ilişkin endişeler yeniden tetiklenirken Brent petrolün varili 95 doları aştı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,26'ya yükseldi.

Savaşın sona ereceğine dair umutların azalması güvenli liman olarak dolara olan talebi de artırırken, dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 98,3 seviyesine çıktı. Dolara olan talebin artması, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesi altın fiyatlarında düşüşe neden olurken, altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 790 dolardan işlem görüyor.

Olay/Gelişme Açıklama Etki ABD Donanmasının İran Kargo Gemisine Müdahalesi ABD donanmasının, ablukayı aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahale ettiği bildirildi. ABD-İran gerginliğinin yeniden tırmanması, petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Hürmüz Boğazı Riskleri Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin artması piyasalarda sert dalgalanmalar riskini öne çıkarıyor. Piyasada yeniden sert dalgalanmalar olabileceği endişesi. Ateşkes ve Görüşmeler ABD-İran arasında 8 Nisan'da kabul edilen 15 günlük ateşkesin sonuna yaklaşılması ve İran'ın görüşmelerin 2. turuna katılmayı reddettiğine dair haberler. Yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Enerji Arzı Endişeleri ve Petrol Fiyatları ABD donanmasının müdahalesi enerji arzına ilişkin endişeleri tetikledi. Brent petrolün varili %3,6 artışla 91,4 dolardan işlem görüyor. Enflasyonist Baskılar ve Tahvil Faizleri Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişeler. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla %4,26'ya yükseldi. Güvenli Liman Talebi ve Dolar Savaşın sona ereceğine dair umutların azalması. Dolara olan talep arttı, dolar endeksi %0,2 yükselişle 98,3 seviyesine çıktı. Altın Fiyatları Dolara olan talebin artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesi. Altının onsu %0,9 azalışla 4.790 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR, GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

New York borsası, Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulmasının ardından cuma gününü yükselişle tamamladı.

Kurumsal tarafta, piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in geliri ve karı ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın şirketin hisseleri, ikinci çeyrek gelir tahmininin beklentilerden zayıf kalması sonrasında yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enerji hisselerinde yaşanan düşüş dikkati çekti. APA Corporation'ın hisseleri yüzde 5,7, Valero Energy'nin hisseleri yüzde 7,5, Occidental Petroleum'un hisseleri yüzde 5,4, ExxonMobil'in hisseleri yüzde 3,7 ve Chevron'un hisseleri yüzde 2,2 geriledi.

Kruvaziyer ve hava yolu gibi turizmle ilişkili sektörlerdeki şirketlerin hisse senetleri ise toparlanma gösterdi. Royal Caribbean'ın hisseleri yüzde 7,3, United Airlines'ın hisseleri yüzde 7,1 ve Expedia'nın hisseleri yüzde 4,5 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,79, S&P 500 endeksi yüzde 1,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. S&P 500 endeksi, 7.147,52 puanla, Nasdaq endeksi 24.159,51 puanla rekor seviyeyi gördü.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

Olay/Şirket Durum/Değişim Açıklama ABD Endeks Vadeli Kontratları Düşüşle Başladı Güne düşüşle başlandığı belirtildi. New York Borsası Yükselişle Tamamlandı Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulmasının ardından cuma gününü yükselişle tamamladı. Netflix Beklentileri Aştı / Değer Kaybetti İlk çeyrek geliri ve karı beklentileri aştı. Ancak ikinci çeyrek gelir tahmini zayıf kalınca hisseleri %10'a yakın değer kaybetti. Enerji Hisseleri Düşüş Yaşadı Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enerji hisselerinde düşüş yaşandı. APA Corporation -5,7% Hisse senedi düşüşü. Valero Energy -7,5% Hisse senedi düşüşü. Occidental Petroleum -5,4% Hisse senedi düşüşü. ExxonMobil -3,7% Hisse senedi düşüşü. Chevron -2,2% Hisse senedi düşüşü. Turizm Sektörü Hisseleri Toparlanma Gösterdi Kruvaziyer ve hava yolu gibi turizmle ilişkili sektörlerdeki şirketlerin hisse senetleri toparlandı. Royal Caribbean +7,3% Hisse senedi artışı. United Airlines +7,1% Hisse senedi artışı. Expedia +4,5% Hisse senedi artışı. Dow Jones Endeksi +1,79% Kapanışta değer kazandı. S&P 500 Endeksi +1,2% Kapanışta değer kazandı. 7.147,52 puanla rekor seviyeyi gördü. Nasdaq Endeksi +1,52% Kapanışta değer kazandı. 24.159,51 puanla rekor seviyeyi gördü.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Avrupa borsaları da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması sonrasında azalan risk algısıyla cuma gününü pozitif tamamladı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artışın Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağını ancak resesyon beklenmediğini söyledi.

Bu gelişmelerle, cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.,

Analistler, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert yükselişlerin devam edebileceğini ve bunun da bölgedeki resesyon endişelerinin tekrar artmasına neden olabileceğini söyledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Konu Detay Genel Durum Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı. Cuma Günü Performansı Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla azalan risk algısıyla cuma gününü pozitif tamamladı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı'nın Açıklamaları Başkan Joachim Nagel, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarındaki artışa neden olduğunu, bunun Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağını ancak resesyon beklenmediğini belirtti. Cuma Günü Endeks Yükselişleri İngiltere FTSE 100: %0,73, Almanya DAX 40: %2,27, Fransa CAC 40: %1,97, İtalya FTSE MIB 30: %1,75 değer kazandı. Analist Görüşleri Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert yükselişlerin sürebileceği ve bölgedeki resesyon endişelerinin tekrar artabileceği belirtildi.

ASYA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin ABD-İran gerilimini dengelemesiyle haftaya pozitif başladı.

Öte yandan Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Bu karar, Çin'de ekonomi yönetiminin temkinli bir politika izlediğini gösteriyor.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesine karşın yüksek enerji fiyatları, özellikle petrol ithalatçısı ülkeler olmak üzere bölge genelinde kazançları sınırladı ve enflasyon endişelerini yeniden artırdı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Bölge Borsa Endeksi Güncel Değer Gelişmeler Etkiler Asya Nikkei 225 (Japonya) %0,7 Yükseliş Teknoloji hisselerindeki yükselişler, ABD-İran gerilimini dengeledi. Genel olarak pozitif başlangıç. Asya Kospi (Güney Kore) %1,1 Yükseliş Teknoloji hisselerindeki yükselişler, ABD-İran gerilimini dengeledi. Genel olarak pozitif başlangıç. Asya Şanghay Bileşik (Çin) %0,7 Yükseliş 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapılmadı (1 yıllık %3, 5 yıllık %3,5). Çin ekonomi yönetiminin temkinli politikası. Genel olarak pozitif başlangıç. Asya Hang Seng (Hong Kong) %0,8 Yükseliş Teknoloji hisselerindeki yükselişler, ABD-İran gerilimini dengeledi. Genel olarak pozitif başlangıç. Genel Durum: Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken, yüksek enerji fiyatları (özellikle petrol ithalatçıları için) kazançları sınırladı ve enflasyon endişelerini artırdı.

YURT İÇİNDE BU HAFTA FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 değer kazanarak14.587,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 16.867,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 44,8580'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8720'den işlem görüyor. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

Not görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen S&P açıklamasında, bunun Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerinde ilave erimeyi önlemesi varsayımıyla atlatacağı yönündeki görüşü yansıttığı ifade edildi.

Öte yandan bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.