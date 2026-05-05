Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

Petrol, Orta Doğu’da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle yaşanan sert yükselişin büyük kısmını korudu. Brent petrol, çatışmaların piyasadan milyonlarca varillik arzı çekmesiyle bu yıl yaklaşık yüzde 90 yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:13

ABD ile İran karşılıklı ateş açarken, enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden başladı ve yakınlarında gemiler hedef alındı. Brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,8 yükseldikten sonra varil başına 114 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 105 doların altında kaldı. ABD Merkez Komutanlığı’na göre, ABD ordusu iki ABD bayraklı gemiye boğazdan geçişleri sırasında eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Füceyre’de bir petrol terminali vuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki karşılıklı ateşkesin bozulmasıyla enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden başladı ve bu durum petrol fiyatlarında artışa neden oldu.
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki ABD bayraklı gemiye yönelik İran saldırılarını püskürttü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Füceyre'de bir petrol terminali vuruldu.
Brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,8 yükseldikten sonra varil başına 114 dolar civarında işlem gördü.
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın iki ila üç hafta daha sürebileceğini belirtti.
Enerji analistleri, saldırıların ateşkesin çözülmeye başladığını ve petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükselebileceğini belirtti.
Hürmüz Boğazı, Tahran'ın gemi geçişlerini engelleme çabaları ve Washington'un İran'a giden ya da İran'dan çıkan gemileri durdurmasıyla çift taraflı abluka altında.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

Yeni çatışma dalgası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemiler için güvenli geçiş sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldi ve Washington ile Tahran arasındaki dört haftalık ateşkese dair şüpheleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel’a yaptığı açıklamada savaşın iki ila üç hafta daha sürebileceğini söyledi.

Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

ATEŞKESTE ÇÖZÜLME BAŞLADI

CBS’in haberine göre, ABD savaş gemisi USS Truxtun ve USS Mason boğazdan geçiş yaptı. Gemilere Apache helikopterleri ve diğer hava araçları eşlik ederken, geçiş sırasında koordineli tehditlerle karşı karşıya kalındı.

MST Marquee kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, saldırıların “ateşkesin çözülmeye başladığını gösterdiğini” belirterek, “Savaşın yeniden başlaması ve özellikle daha fazla petrol altyapısının zarar görmesi halinde ciddi şekilde yükselebilir” dedi.

Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

Brent petrol, çatışmanın piyasadan milyonlarca varil arzı çekmesiyle bu yıl yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Hürmüz Boğazı neredeyse geçilemez durumda kalırken, bölgedeki birçok kuyuda üretim durduruldu. Boğaz, Tahran’ın gemi geçişlerini engellemeye çalışması ve Washington’un İran’a giden ya da İran’dan çıkan gemileri durdurmasıyla çift taraflı abluka altında.

Petrol fiyatı yükseliyor: Küresel enerji hattında kriz

Eurasia Group jeopolitik analisti Gregory Brew ise, “Piyasa açısından sonuç, ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadığı sürece boğazın kapalı kalmaya devam edeceğine dair daha fazla işaret” diyerek, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının süreceği anlamına geldiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın borcu olanlara uyarı! İslam Memiş gram altın için yeni rakamı açıkladı
SSK, Bağ-Kur ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#Enerji Altyapısı
#Abd-iran Gerilimi
#Ateşkes Çözülmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.