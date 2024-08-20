Petrol fiyatları salı günü düştü! İsrail Gazze ateşkes umutları yeniden yeşerdi

20 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:53

Petrol fiyatları, İsrail-Hamas arasında ateşkes umutları ile geriledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni ateşkes ve tutuklu takası teklifini kabul ettiğini söyledi. Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalması ve Çin'e olan talebin zayıflamasıyla düşüşe geçti.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail ile Hamas arasında ateşkes umutları yeniden yeşerdi.

Petrol fiyatları ise bu gelişmeye tepki gösterdi.

Brent ham petrolü, varil başına 77,05 dolara gerileyerek, bir önceki seansın kapanış fiyatı olan 77,66 dolara göre yüzde 0,79 düştü.

ABD endeksi West Texas Intermediate (WTI) ise bir önceki seansta 73,66 dolardan kapanış yapmasının ardından yüzde 0,81 düşüşle varil başına 73,06 dolara indi.

ORTADOĞU'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Küresel petrol rezervleri açısından kilit bölge olan Ortadoğu'da ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haberler, arz endişelerini hafifletirken petrol fiyatlarındaki düşüşe de katkıda bulundu.

Pazar akşamı İsrail'e giderek ateşkes çabalarını kolaylaştırmak için gelen Blinken, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir "köprü önerisini" kabul ettiğini açıkladı.

Hamas, teklifin Netanyahu'nun kalıcı ateşkesi ve Gazze'den tamamen çekilmeyi reddetmesi gibi koşullarını karşıladığını belirtirken, ABD, Mısır ve Katar, teklifteki kalan boşlukları kapatarak hızla uygulamaya koymak için çalışıyor.

Beyaz Saray'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, müzakerelerin bu hafta Kahire'de devam etmesi bekleniyor.

ÇİN'DE YAVAŞLAMAYA İLİŞKİN ENDİŞELER ARTTI

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeler de petrol fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunarak talebin azalacağı yönünde endişeleri artırdı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, Temmuz ayında yeni konut fiyatlarının son dokuz yılın en hızlı düşüşünü kaydetmesi, sanayi üretiminin yavaşlaması, ihracat ve yatırım büyümesinin düşmesi ve işsizliğin artmasıyla ivme kaybetmeye devam etti.

Arz tarafında ise, Libya'daki Şerara petrol sahasındaki üretim, Zawia rafinerisine tedarik sağlamak amacıyla günlük yaklaşık 85 bin varile çıkarıldı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), 300 bin varil/gün kapasiteli sahadaki üretimi etkileyen protestocuların ablukası sonrasında 7 Ağustos'ta sahadan petrol ihracatını mücbir sebep ilan etmişti.

Reuters'ın pazartesi günü yaptığı ön ankete göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil azalması bekleniyordu.