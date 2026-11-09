TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:42

Petrol fiyatlarına diplomasi freni!

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi, petrol fiyatlarını 100 doların altına çekti. Brent petrol, yüzde 16'yı aşan haftalık kaybın ardından 98 dolar seviyesinde dengelenirken Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulması ve Husilerin Saudi Aramco'ya yönelik saldırısı, fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Petrol fiyatlarına diplomasi freni!
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:42

Petrol piyasalarında diplomasi umutları ile Orta Doğu'dan gelen saldırı haberleri arasında hassas bir denge oluştu. ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimler fiyatlar üzerindeki baskıyı artırırken, bölgede devam eden askeri gerilim petrolün daha fazla gerilemesini engelledi.

Geçen haftayı sert kayıplarla kapatan petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Brent petrol, yüzde 16'yı aşan haftalık düşüşün ardından varil başına 98 dolar civarında işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 91 dolar seviyesine yakın seyretti. Petrol piyasası böylece Nisan 2020'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamasının ardından yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

Petrol fiyatlarına diplomasi freni!

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki sert gerilemede ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi etkili oldu. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği ezici zafer, çatışmaların daha fazla tırmanmayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Bu gelişmeyle birlikte ham petrol fiyatları, Ekim ayı sonunda ulaştığı altı ayın en yüksek seviyesinden hızla uzaklaştı.

Aktarılan bilgilere göre göre ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerde önemli ilerleme sağlanması halinde yeni saldırı emirleri verme ihtimalinin "son derece düşük" olduğunu söyledi. Trump'ın bu mesajı, diplomatik çözüm beklentilerini desteklerken petrol piyasasındaki satış baskısının sürmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarına diplomasi freni!

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER VURULDU

Diplomasi cephesindeki olumlu mesajlara rağmen Orta Doğu'da silahlar susmuş değil. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yeni bir saldırı, bölgedeki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO) açıklamasına göre, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tanker, kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vuruldu.

Saldırı, petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazdaki gerilimin devam ettiğini gösterirken fiyatlardaki düşüşü sınırlayan gelişmeler arasında yer aldı.

Petrol fiyatlarına diplomasi freni!

HUSİLER SAUDİ ARAMCO'YU HEDEF ALDI

Bölgedeki bir diğer saldırı haberi ise Suudi Arabistan'dan geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Riyad'daki ofislerini hedef aldı.

Saldırıda şirketin ofislerinde hasar meydana gelirken Suudi Arabistan güçleri de karşılık verdi. OPEC üyesi ülkenin kuvvetleri, Husilere ait iki füze fırlatıcısını imha etti. Arka arkaya gelen saldırı haberleri, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere rağmen bölgedeki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının 100 doların altında kalmasına karşın daha sert düşüşler yaşamasının önünde engel oluşturdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü
'Petrol fiyatları küçük bir bedel' diyen Trump iki savaşın da yakında biteceğini söyledi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.