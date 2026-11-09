Petrol fiyatlarına diplomasi freni!

Petrol piyasalarında diplomasi umutları ile Orta Doğu'dan gelen saldırı haberleri arasında hassas bir denge oluştu. ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimler fiyatlar üzerindeki baskıyı artırırken, bölgede devam eden askeri gerilim petrolün daha fazla gerilemesini engelledi.

Geçen haftayı sert kayıplarla kapatan petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Brent petrol, yüzde 16'yı aşan haftalık düşüşün ardından varil başına 98 dolar civarında işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 91 dolar seviyesine yakın seyretti. Petrol piyasası böylece Nisan 2020'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamasının ardından yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki sert gerilemede ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi etkili oldu. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği ezici zafer, çatışmaların daha fazla tırmanmayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Bu gelişmeyle birlikte ham petrol fiyatları, Ekim ayı sonunda ulaştığı altı ayın en yüksek seviyesinden hızla uzaklaştı.

Aktarılan bilgilere göre göre ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerde önemli ilerleme sağlanması halinde yeni saldırı emirleri verme ihtimalinin "son derece düşük" olduğunu söyledi. Trump'ın bu mesajı, diplomatik çözüm beklentilerini desteklerken petrol piyasasındaki satış baskısının sürmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER VURULDU

Diplomasi cephesindeki olumlu mesajlara rağmen Orta Doğu'da silahlar susmuş değil. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yeni bir saldırı, bölgedeki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO) açıklamasına göre, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tanker, kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vuruldu.

Saldırı, petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazdaki gerilimin devam ettiğini gösterirken fiyatlardaki düşüşü sınırlayan gelişmeler arasında yer aldı.

HUSİLER SAUDİ ARAMCO'YU HEDEF ALDI

Bölgedeki bir diğer saldırı haberi ise Suudi Arabistan'dan geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Riyad'daki ofislerini hedef aldı.

Saldırıda şirketin ofislerinde hasar meydana gelirken Suudi Arabistan güçleri de karşılık verdi. OPEC üyesi ülkenin kuvvetleri, Husilere ait iki füze fırlatıcısını imha etti. Arka arkaya gelen saldırı haberleri, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere rağmen bölgedeki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının 100 doların altında kalmasına karşın daha sert düşüşler yaşamasının önünde engel oluşturdu.