Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan resmen ayrılacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından brent petrol fiyatlarında dalgalanma başladı. Hürmüz Boğazı ablukasının gölgesinde gelen bu aksiyonla orta vadede petrol fiyatlarında nasıl bir görünüm bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Petrol nereye koşuyor, ABD neyin peşinde? Sefer Şener canlı yayında açıkladı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan ayrılma kararı, petrol fiyatlarında dalgalanmaya ve orta vadede petrol piyasalarında ABD'nin lehine bir duruma yol açacağı öngörülüyor. Ekonomist Sefer Şener, BAE'nin OPEC'ten ayrılmasının ve devam eden ateşkes çabalarına rağmen sorunların çözülememesinin petrol fiyatlarını etkilediğini belirtti. Şener'e göre, BAE'nin OPEC'ten çıkması, arzı istediği kadar artırabilmesi anlamına geliyor ve bu durum ABD'nin petrol piyasasındaki kontrolünü güçlendirebilir. BAE'nin OPEC kısıtlamalarından kurtulması, Amerika'nın petrol arzını artırarak fiyatları kontrol etme hedefiyle örtüşüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve petrolün farklı yollardan nakledilme gerekliliği nedeniyle bu kararın kısa vadede büyük bir etki yaratmayacağı ifade edildi. Yüksek petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisine enflasyon olarak yansıyacağı ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararlarını etkileyeceği öngörülüyor.

BEKLENTİ OLUMSUZ YÖNE DÖNDÜ

Ekonomist Sefer Şener TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında an itibarıyla 114 dolardan işlem gören brent petrolle ilgili öngörülerini paylaştı. Sefer Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem ateşkesin devam edip anlaşma yapılamıyor olması, beklentilerin biraz daha olumsuza dönmesi, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkacağını açıklamasıyla birlikte fiyatlara yansıdı gördüğümüz kadarıyla. Şu an itibariyle Brent petrol 113 dolar seviyelerini aştı.

BARIŞLA İLGİLİ UMUTLARIN AZALMASI FİYATLARI ETKİLİYOR

İşte ham petrolde de 102 dolarlı seviyelerin üzerine çıkılmış Oldu. Yani bu aslında tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkacak olmasının da bir etkisi var ama daha ziyade bu etki ateşkes devam etmesine rağmen hala sorunların çözülemiyor olması, hala Hürmüz'le ilgili problemlerin aşılamamış olması, hala barışla ilgili umutların yavaş yavaş azalıyor olması aslına bakıldığında fiyatlamaları etkiliyor.

PETROLDE VENEZUELA MODELİ

Dikkat ederseniz bu İran savaşından önce Amerika Venezuela liderini aldı. Dolayısıyla çok ciddi anlamda küresel çapta büyük petrol yataklarına sahip Venezuela şu an Amerika'nın kontrolünde. Şimdi eğer Birleşik Arap Emirlikleri Öneri de böyle bir iş yaparsa ki yaptığı yani hani OPEC'ten çıkarsa bu şu manaya gelir aslında. OPEC'ten çıkmanın ana gündemi şu. Yani arzı istediği kadar artırmış olabilecek.

BAE KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Yani kapasitesi var Birleşik Arap Emirlikleri'nin ama bu kapasitenin örneğin %60'ını 70'ini kullanabiliyor şu anda OPEC dolayısıyla. Çünkü OPEC fiyatlardaki ani oynaklıklar nedeniyle bu arz kısmında kısıntıya gidebiliyor. Yani bir ülkeye diyor ki sizin kotanız şu kadar bu kadar ancak Arz edebilirsiniz, üretebilirsiniz. Dolayısıyla evet böyle bir karar alınmış olması belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin önünü açtı.

Aslında Amerika da orada istediği zaman hani Birleşik Arap Emirlikleri neticede Amerika'yla müttefiklik yaptığı için doğal olarak Amerika'nın beklentileri doğrultusunda bu petrole ilgili arzı artırmayı düşünebilir. Çünkü Amerika şunu görüyor anladığımız kadarıyla. Yani burada Hürmüz noktasında özellikle bir çıkmaza girdi bu iş. Yani beklentiler bir türlü karşılanmıyor. Yani ateşkes olmasına rağmen bir türlü barış sağlanamıyor.

'BU İŞ AMERİKA'NIN LEHİNE GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Dolayısıyla böyle bir ortamda, barışın sağlanamadığı bir ortamda Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkmasıyla birlikte petrol arzı noktasında eli biraz daha güçlü hale gelmiş oldu. Çünkü OPEC kısıtlamaları olmayacak. Yani ne fiyat kısıtlaması olacak, ne de miktar kısıtlaması olacak. Dolayısıyla evet ilk etapta bakıldığında bu iş Amerika'nın biraz daha lehine gibi gözüküyor. Yani orada Arzı artırmakta elleri biraz daha rahat gibi.

Fakat arzı Birleşik Arap Emirlikleri kısa vadede artırsa bile Hürmüz kapalı olduğu sürece bu petrolü farklı bir yerden nakletmesi gerekecek. Yani farklı noktalardan küresel piyasalara sunması gerekecek. O yüzden çok kısa vadede etki gösterecek bir olay değil aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkması.

Fakat ilerleyen aşamada yani bu süreç böyle devam edeceği düşünülürse o zaman ilerleyen aşamada arz noktasında ciddi anlamda Birleşik Arap Emirlikleri serbest olacağı için evet Amerika'nın lehine Birleşik Arap Emirliklerinin lehine bir süreç gelişebilir.

AMERİKA'NIN AMACI FİYATLARI KONTROL EDEBİLMEK

Ama uzun vadede mutlaka alternatif yollar, alternatif güzergahlar aranacaktır. Aynı zamanda Amerika'yla şöyle bir düşünelim yani şu an Venezuelalıların petrolleri kontrolünde. Burada da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolü elinde tutarsa Amerika o zaman istediği zaman arz noktasında daha hızlı artışları yapabilecektir. Aslında Amerika'nın da ana hedefi bu gördüğümüz kadarıyla. Hani arz noktasında daha hızlı artışları yapıp OPEC'e bağlı olmadan fiyatları kontrol edebilmek.

Çünkü Amerika'da da şu görülüyor artık. Bakın bugün itibariyle 113 doları aşan Brent petrol fiyatı var. Dolayısıyla bu er ya da geç Amerikan ekonomisine enflasyon olarak yansıyacak. Bugün Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Orada Evet da muhtemelen gene pas geçmek zorunda. Yani Hocam tabii pahalılığında son indirimi gelmeyecek muhtemelen.

KARGAŞALARIN ORTASINDA FED KULVAR DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Bu kadar kargaşanın olduğu dönemde hem işte FED kulvar değiştirecek mi? Yeni bir takım girişimlerde bulunacak mı? Hem de bir taraftan kulvar değiştirmenin ötesinde acaba bu savaşa etki hissedildi Amerika'da buna karşılık verecek mi beklentisi var? FED'in faizleri değiştirmemiş olması ekonomik açıdan, savaşın etkilerinin önümüzdeki dönemde de ABD'de yoğun olarak hissedileceğinin işareti aslında bakıldığında. Çünkü biliyorsunuz Trump'ın bir sözü var. Geldiğinde faizleri düşüreceğini, bu faizlerin çok yüksek olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla FED başkanını da gerekçeyle değiştiriyor zaten.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ YOK

Dolayısıyla bugün alınacak karar yani Amerika Merkez Bankası'nın alacağı karar çok daha Değerli hale gelmiş oldu. Ama gördüğümüz kadarıyla bütün piyasa beklentileri ne Amerika'da faiz değişikliği, ne Avrupa'da, ne İngiltere'de faiz değişikliği beklenmiyor.

Bunun ana nedeni savaşın ekonomilere yansıması. Bunun ana sebebi savaşın enflasyon olarak ekonomilere yansıyacak olması şu anda Merkez Bankalarının maalesef böyle kararlar almaya itiyor. Yani mesela bizde de indirim süreci başlamıştı dikkat ederseniz savaştan önce. Ama savaşla birlikte bu ayki karar da dahil o indirim süreci bir süreliğine rafa kalktı."