Petrol üretim tahminleri revize edildi: Fiyatlar değişecek

14 Kasım 2024 08:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:58

ABD Enerji Bilgilendirme İdaresi (EIA), küresel petrol fiyatları için 2024 yılı beklentilerini güncelledi. Küresel petrol üretimi tahmini 102,5 milyon varilden 102,6 milyon varile yükseldi. İşte petrol fiyatlarına ilişkin detaylar...

ABD Enerji Bilgilendirme İdaresi (EIA), dünya genelindeki petrol üretimi ve fiyatlarına dair 2024 yılı beklentilerini güncelledi. Yayınlanan "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, 2024 yılı için küresel petrol üretimi tahmini 102,5 milyon varilden 102,6 milyon varile yükseltildi. Bu artış, dünya genelindeki petrol arzında bir miktar artış beklendiğini gösteriyor.

ABD'de petrol üretiminin 2024'te günlük ortalama 13,53 milyon varil olması bekleniyor. Bu tahmin, geçtiğimiz ekim ayında yapılan tahminden hafif bir düşüşe işaret ediyor. Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan ABD'nin günlük petrol üretiminin bu yıl ise ortalama 13,23 milyon varil olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu miktar, 2022 yılına göre 300 bin varil/günlük bir artış anlamına geliyor.

BRENT PETROL FİYAT TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

EIA, Brent petrolü için 2024 yılı ortalama fiyat beklentisini 80,89 dolardan 80,95 dolara çıkardı. Küresel talep artışının etkisiyle fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Ancak EIA, OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarından ötürü gelecekte fiyatlarda aşağı yönlü risklerin de oluşabileceğine dikkat çekiyor.

2025 yılına dair küresel petrol talep beklentisini de açıklayan EIA, bu yıl için günlük 103,1 milyon varil olan tahminin, 2025’te 104,4 milyon varile çıkmasını bekliyor.

OPEC+ ÜRETİM KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

EIA raporunda, OPEC+ ülkelerinin uyguladığı üretim kısıtlamalarının 2024’ün ilk çeyreğine kadar küresel petrol fiyatlarını destekleyeceği öngörülüyor. Ancak EIA, üretim kesintilerinin uzun sürmesinin, bu ülkeler arasında anlaşmazlıklara yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Üretim kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir risk oluşturabilir.