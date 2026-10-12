Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı

Yatırımcıların yakından takip ettiği külçe, gram ve çeyrek gibi altınların fiyatı ons seviyesine göre farklılık gösterebiliyor.

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Dünyaca ünlü Bank of America, altının dördüncü çeyrekte ortalama 4.000 dolar/ons seviyesinde olacağını öngörüyor.

BofA, geçen hafta Londra Külçe Piyasası Birliği altın konferansından gelen geri bildirimlere atıfta bulunarak, fiziksel altın piyasalarının durgun kaldığını belirtti.

BANKADAN GEREKÇELER

Bankanın açıklamasına göre, altın fiyatlarının dip noktasına ulaşmasının muhtemel nedenleri arasında enflasyon ve İran savaşıyla ilgili endişelerin azalması, ABD dolarının değer kazanmasının durması ve Federal Rezerv'in sıkılaştırma döngüsünü sonlandırması yer alıyor.

Pazartesi günü Doğu Amerika Saatiyle 10:11'de (1412 GMT) spot altın ons başına 4.172,39 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,5 düşüş kaydetti.