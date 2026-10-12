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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:45

Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı

Bölgesel gerilimler sebebiyle petrol ve dolar fiyatlarındaki hareketlilik altını köşeye sıkıştırıyor. Dolar endeksi altını baskılamaya devam ederken dünyaca ünlü bankadan ons için yeni tahmin geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:45

Yatırımcıların yakından takip ettiği külçe, gram ve çeyrek gibi altınların fiyatı ons seviyesine göre farklılık gösterebiliyor.

Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı

'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Dünyaca ünlü , altının dördüncü çeyrekte ortalama 4.000 dolar/ons seviyesinde olacağını öngörüyor.

Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı

BofA, geçen hafta Londra Külçe Piyasası Birliği altın konferansından gelen geri bildirimlere atıfta bulunarak, fiziksel altın piyasalarının durgun kaldığını belirtti.

BANKADAN GEREKÇELER

Bankanın açıklamasına göre, altın fiyatlarının dip noktasına ulaşmasının muhtemel nedenleri arasında ve İran savaşıyla ilgili endişelerin azalması, ABD dolarının değer kazanmasının durması ve Federal Rezerv'in sıkılaştırma döngüsünü sonlandırması yer alıyor.

Petrol ve dolar kıskacında çarpıcı altın tahmini: Dünyaca ünlü banka yeni rakamı açıkladı

Pazartesi günü Doğu Amerika Saatiyle 10:11'de (1412 GMT) spot altın ons başına 4.172,39 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,5 düşüş kaydetti.

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#altın
#rusya
#enflasyon
#Dolar
#bank of america
#Ekonomi
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