Petrol yılın en düşük seviyesinde! Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzine bu gece indirim geliyor

22 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:31

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Brent petrol fiyatları talep endişelerinin gölgesinde 76 doların altına geriledi. Orta Doğu’da potansiyel arz riskleri devam ederken ABD ekonomisinden gelen verileri petrol fiyatlarında dengeleri değiştirdi. Petrolde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yurt içinde akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatı ise bu gece yarısından itibaren değişecek.

OCAKTAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Brent petrol, perşembe günü ocak ayından bu yana en düşük seviyesini test etti. Petrol tüketen ülkelerden gelen zayıf talep fiyatlanmaları etkiledi. Çin tarafından gelen zayıf veriler fiyatları aşağı yönü baskı altına aldı.

PETROL FİYATLARINDA FED BEKLENTİSİ

Fiyatları FED’in faiz indirimlerine gitme ihtimali destekledi. FOMC tutanaklarında ekonomiye yönelik verilerin beklentileri karşılaması halinde bunun potansiyel olarak ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini artırabileceği belirtildi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu gezisinin İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması olmadan sona ermesiyle, Ortadoğu'daki potansiyel arz riskleri sürüyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM

Petrolde yaşanan gerileme sonrasında akaryakıt fiyatları da değişti. Buna göre, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş indirim gelmesi bekliyor. Benzin fiyatına son olarak 15 Ağustos tarihinde 85 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 44.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.95 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 44.41 TL

Motorin litre fiyatı: 43.76 TL

LPG litre fiyatı: 22.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.93 TL

Motorin litre fiyatı: 44.29 TL

LPG litre fiyatı: 22.95 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 44.81 TL

LPG litre fiyatı: 22.65 TL