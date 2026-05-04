Petrol piyasaları haftaya hareketli başladı. Jeopolitik gelişmeler yine başrolde. Özellikle ABD cephesinden gelen açıklamalar fiyatların yönünü belirledi desek yanlış olmaz. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda sıkışan gemiler için devreye gireceklerini söylemesi, piyasada kısa süreli bir rahatlama yarattı. Arz tarafındaki endişeler bir miktar azalınca fiyatlar da aşağı yönlü hareket etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi Jeopolitik gelişmeler, özellikle ABD-İran geriliminin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol piyasalarına etkisiyle hareketlenen haftada fiyatlar inişli çıkışlı bir seyir izledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yardım edeceklerine dair açıklaması piyasada kısa süreli bir rahatlama yaratarak fiyatları aşağı çekti. ABD ile İran arasında henüz net bir uzlaşma olmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin sınırlı olması riskin devam ettiğini gösteriyor. OPEC ve müttefikleri haziran ayında günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı alsa da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılmasıyla artışın kağıt üzerinde kalabileceği belirtiliyor. Brent petrolde 111,06 dolar kritik bir direnç noktası iken, 106,31 dolar destek konumunda bulunuyor.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, farklı ülkelerden yardım talebi aldıklarını belirtti. ABD’nin, dar su yollarında mahsur kalan gemilere rehberlik edeceğini söylemesi, piyasada “arz kesintisi azalabilir” algısını güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından haziran vadeli Brent petrol yüzde 0,47 düşüşle 108,63 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,11 kayıpla 102,02 dolar seviyesine indi. Düşüş sınırlı ama mesaj net: piyasalar hâlâ tedirgin.

ABD-İRAN HATTINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Ancak işin diğer tarafı pek de iç açıcı değil. Çünkü ABD ile İran arasında hâlâ net bir uzlaşma yok. Hafta sonu boyunca taraflar karşılıklı teklifleri değerlendirdi, evet. Ama somut bir sonuç çıkmış değil. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin hâlâ sınırlı olması, riskin sürdüğünü gösteriyor.

ANZ analistlerine göre görüşmeler adeta kilitlenmiş durumda. Her iki taraf da geri adım atmıyor. Washington, nükleer anlaşmayı masanın merkezine koymak istiyor. Tahran ise önce çatışmaların sona ermesini ve deniz taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Yani açıkçası, piyasalar bir yandan umutlanıyor, diğer yandan temkinli kalmaya devam ediyor.

OPEC ÜRETİMİ ARTIRIYOR AMA ETKİSİ SINIRLI OLABİLİR

Bir diğer başlık ise OPEC cephesinden geldi. OPEC ve müttefikleri, haziran ayında 7 ülke için günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu, üst üste üçüncü aylık artış anlamına geliyor. Ancak burada kritik bir detay var: 1 Mayıs itibarıyla örgütten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri’nin payı çıkarıldığında, artışın önceki ayla aynı seviyede kaldığı görülüyor. Uzmanlar da bu yüzden temkinli. Eğer Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim sürer ve arz aksarsa, bu üretim artışı kağıt üzerinde kalabilir diyorlar.

TEKNİK SEVİYELER NE SÖYLÜYOR?

Piyasayı yakından izleyenler için teknik seviyeler de önemli sinyaller veriyor. Brent petrolde 111,06 dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Eğer bu eşik aşılırsa, fiyatların 113,58 ile 116,03 dolar bandına yönelmesi mümkün görünüyor. Aşağıda ise 106,31 dolar seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkılması ve 105,64 doların kırılması durumunda, 101,57 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali masada.