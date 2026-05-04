Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklaması petrolü aşağı çekti, ancak ABD-İran hattındaki belirsizlik fiyatları 100 doların üzerinde tutmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 09:47

piyasaları haftaya hareketli başladı. yine başrolde. Özellikle cephesinden gelen açıklamalar fiyatların yönünü belirledi desek yanlış olmaz. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda sıkışan gemiler için devreye gireceklerini söylemesi, piyasada kısa süreli bir rahatlama yarattı. Arz tarafındaki endişeler bir miktar azalınca fiyatlar da aşağı yönlü hareket etti.

HABERİN ÖZETİ

Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Jeopolitik gelişmeler, özellikle ABD-İran geriliminin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol piyasalarına etkisiyle hareketlenen haftada fiyatlar inişli çıkışlı bir seyir izledi.
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yardım edeceklerine dair açıklaması piyasada kısa süreli bir rahatlama yaratarak fiyatları aşağı çekti.
ABD ile İran arasında henüz net bir uzlaşma olmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin sınırlı olması riskin devam ettiğini gösteriyor.
OPEC ve müttefikleri haziran ayında günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı alsa da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılmasıyla artışın kağıt üzerinde kalabileceği belirtiliyor.
Brent petrolde 111,06 dolar kritik bir direnç noktası iken, 106,31 dolar destek konumunda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, farklı ülkelerden yardım talebi aldıklarını belirtti. ABD’nin, dar su yollarında mahsur kalan gemilere rehberlik edeceğini söylemesi, piyasada “arz kesintisi azalabilir” algısını güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından haziran vadeli Brent petrol yüzde 0,47 düşüşle 108,63 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,11 kayıpla 102,02 dolar seviyesine indi. Düşüş sınırlı ama mesaj net: piyasalar hâlâ tedirgin.

ABD-İRAN HATTINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Ancak işin diğer tarafı pek de iç açıcı değil. Çünkü ABD ile arasında hâlâ net bir uzlaşma yok. Hafta sonu boyunca taraflar karşılıklı teklifleri değerlendirdi, evet. Ama somut bir sonuç çıkmış değil. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin hâlâ sınırlı olması, riskin sürdüğünü gösteriyor.

Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi

ANZ analistlerine göre görüşmeler adeta kilitlenmiş durumda. Her iki taraf da geri adım atmıyor. Washington, nükleer anlaşmayı masanın merkezine koymak istiyor. Tahran ise önce çatışmaların sona ermesini ve deniz taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Yani açıkçası, piyasalar bir yandan umutlanıyor, diğer yandan temkinli kalmaya devam ediyor.

OPEC ÜRETİMİ ARTIRIYOR AMA ETKİSİ SINIRLI OLABİLİR

Bir diğer başlık ise cephesinden geldi. OPEC ve müttefikleri, haziran ayında 7 ülke için günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu, üst üste üçüncü aylık artış anlamına geliyor. Ancak burada kritik bir detay var: 1 Mayıs itibarıyla örgütten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri’nin payı çıkarıldığında, artışın önceki ayla aynı seviyede kaldığı görülüyor. Uzmanlar da bu yüzden temkinli. Eğer Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim sürer ve arz aksarsa, bu üretim artışı kağıt üzerinde kalabilir diyorlar.

Petrolde Hürmüz dalgası: Fiyatlar gevşedi ama risk bitmedi

TEKNİK SEVİYELER NE SÖYLÜYOR?

Piyasayı yakından izleyenler için teknik seviyeler de önemli sinyaller veriyor. Brent petrolde 111,06 dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Eğer bu eşik aşılırsa, fiyatların 113,58 ile 116,03 dolar bandına yönelmesi mümkün görünüyor. Aşağıda ise 106,31 dolar seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkılması ve 105,64 doların kırılması durumunda, 101,57 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali masada.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
8 haftalık ek doğum izni başvurusu başladı! Annelere 186 bin liraya varan destek
Beşiktaş kaleci operasyonunu başlattı! Transferde tüm pürüzler giderildi: Genç yıldız 'Yeşil ışık' yaktı
Çanakkale'de korkunç olay! Görenler hemen ekiplere bildirdi
ETİKETLER
#petrol
#abd
#iran
#opec
#Jeopolitik Gelişmeler
#Teknik Seviyeler
#Abd-İran
#Petrol Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.