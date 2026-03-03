Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!

Petrol fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Piyasalar haftaya sert başladı, üçüncü işlem gününde de yukarı yönlü hareket sürdü. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının genişleyebileceği ihtimali ve Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların aksayabileceğine dair kaygılar, arz güvenliği endişesini yeniden gündemin en üst sırasına taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:15

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 79,46 dolara çıkarak yüzde 2,2 prim yaptı. Haftanın ilk işlem gününde 82,37 dolara kadar yükselen Brent, Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak bu sert çıkışın ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!

ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 1,21 dolarlık artışla 72,44 dolara ulaştı. WTI, bir önceki seansta Haziran 2025’ten bu yana zirveye çıkmış, ardından geri çekilse de günü yüzde 6,3 artışla tamamlamıştı. Yani piyasada dalgalanma sürüyor ama yön şimdilik yukarı.

KRİTİK SEVİYELER MASADA

Analistlere göre teknik açıdan Brent petrolde 79,38 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu eşik aşılırsa 80,44–81,33 dolar bandı gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77,66 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 76,27 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali konuşuluyor.

Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!

IG piyasa analisti Tony Sycamore, ’nın fiilen kapalı sayılabileceğini belirtiyor. İran’ın enerji altyapısını hedef alma eğiliminin arttığını söyleyen Sycamore’a göre çatışmaların uzaması halinde yukarı yönlü fiyat riskleri daha da güçlenebilir. Açıkçası piyasaların asıl korkusu da bu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALARMDA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran’ın Körfez bölgesinde enerji tesisleri ile petrol tankerlerine karşı misillemeleri, piyasadaki tedirginliği artırmış durumda. Küresel petrol talebinin yaklaşık beşte birini taşıyan tankerler her gün Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Böylesi bir güzergâhta yaşanacak en küçük aksama bile fiyatları anında etkiliyor. Üstelik artan sigorta iptalleri nedeniyle gemi ve konteyner taşımacılığında temkinli bir seyir izleniyor. Yani risk sadece askeri değil, ticari boyutta da hissediliyor.

Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!

2026 TAHMİNİ YUKARI ÇEKİLDİ

Öte yandan yatırım kuruluşu Bernstein, 2026 yılı için tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltti. Kurum, çatışmaların uzun süreli bir krize dönüşmesi halinde fiyatların 120–150 dolar aralığına tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran müzakerelerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Trump’ın özel temsilcisi açıkladı: 'Hiç utanmadan bunları söylediler'
ABD-İsrail-İran savaşında 4. gün! İsrail, Beyrut ve Tahran'a geniş çaplı saldırı başlattı: Füzeler peş peşe ateşlendi
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı!
ETİKETLER
#brent petrol
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#wtı petrol
#enerji piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.