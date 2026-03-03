Petrolde korkutan senaryo: Beklenen rakam açıklandı!

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 79,46 dolara çıkarak yüzde 2,2 prim yaptı. Haftanın ilk işlem gününde 82,37 dolara kadar yükselen Brent, Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak bu sert çıkışın ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 1,21 dolarlık artışla 72,44 dolara ulaştı. WTI, bir önceki seansta Haziran 2025’ten bu yana zirveye çıkmış, ardından geri çekilse de günü yüzde 6,3 artışla tamamlamıştı. Yani piyasada dalgalanma sürüyor ama yön şimdilik yukarı.

KRİTİK SEVİYELER MASADA

Analistlere göre teknik açıdan Brent petrolde 79,38 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu eşik aşılırsa 80,44–81,33 dolar bandı gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77,66 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 76,27 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali konuşuluyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı sayılabileceğini belirtiyor. İran’ın enerji altyapısını hedef alma eğiliminin arttığını söyleyen Sycamore’a göre çatışmaların uzaması halinde yukarı yönlü fiyat riskleri daha da güçlenebilir. Açıkçası piyasaların asıl korkusu da bu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALARMDA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran’ın Körfez bölgesinde enerji tesisleri ile petrol tankerlerine karşı misillemeleri, piyasadaki tedirginliği artırmış durumda. Küresel petrol talebinin yaklaşık beşte birini taşıyan tankerler her gün Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Böylesi bir güzergâhta yaşanacak en küçük aksama bile fiyatları anında etkiliyor. Üstelik artan sigorta iptalleri nedeniyle gemi ve konteyner taşımacılığında temkinli bir seyir izleniyor. Yani risk sadece askeri değil, ticari boyutta da hissediliyor.

2026 TAHMİNİ YUKARI ÇEKİLDİ

Öte yandan yatırım kuruluşu Bernstein, 2026 yılı için Brent petrol tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltti. Kurum, çatışmaların uzun süreli bir krize dönüşmesi halinde fiyatların 120–150 dolar aralığına tırmanabileceği uyarısında bulundu.